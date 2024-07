18 receitas para fazer com as crianças nas férias Pão de queijo, brigadeiro, bolo de caneca, sushi, baked potato e restaurantes com donuts e rodízio de mini-hambúrguer e sushi

‌



A+

A-

Pão Caseiro de Queijo para um café da manhã inesquecível

Julho é sinônimo de férias escolares. E crianças e adolescentes em casa, comendo tudo o que passa pela frente. Neste post, vou colocar receitinhas que vão entreter a garotada e animar as tardes do mês, além de lugares com promoções, entretenimento e comidinhas incríveis. “A criançada já considera a comida japonesa uma refeição tipicamente brasileira. Os pais deixam a criançada para comer com a turma”, conta empresário de origem italiana Mario Tucillo, dono do Black Sushi, em São Paulo. “É ródizio, mas cuidamos para ter cuidado do a la carte.”

Logo abaixo, encontre receitas de pão de queijo, bolo de fubá, biscoito montanha russa, brownie branco de limão siciliano, biscoito de queijo, brigadeiro gourmet da minha irmã do meio, Lídia, e as receitas já tradicionais da Helena, minha irmã mais nova, já grande colaboradora deste blog.

Dicas da Helena para crianças na cozinha:

- As crianças podem ajudar nas tarefas diárias da cozinha: ajudar a cortar os legumes com uma faca sem ponta, escolher o feijão, lavar o arroz, empanar bifes à milanesa, lavar as verduras, quebrar os ovos e pesar os ingredientes para bolos, enrolar brigadeiros, fazer sanduíches para família inteira, arrumar a mesa de jantar.

Publicidade

- Manter sempre as facas pontudas longe do alcance dos pequenos.

- Se a receita tiver que ir ao fogo, é melhor que o adulto faça ou acompanhe o procedimento com muita cautela.

Publicidade

- Deixe sujar, fazer bagunça e se divertir, mas sempre peça ajuda na hora da limpeza, para eles que eles aprendam desde cedo a organizar e higienizar a cozinha.

RECEITAS

Biscoitão montanha-russa – veja a receita do biscoito queridinho que é sucesso na internet.

Bolo de cenoura – receitas de bolo de cenoura e carrot cake.

Bolo de fubá – receita de bolo de fubá neste post.

Brownie branco de limão siciliano – receita bem deliciosa neste post.

Pão de queijo – 15 receitas de pão de queijo neste post.





Baked potato da Helena

Ingredientes:

4 batatas

150g de queijo muçarela

1 pote de requeijão

Cebolinha

4 fatias de bacon cru

100g de parmesão ralado

Modo de preparo:

Asse as batatas cobertas com papel alumínio por aproximadamente 1h30 em forno a 180 graus. Supervisione as crianças enquanto elas cortam o queijo com uma faca sem ponta e picam a cebolinha com uma tesoura sem ponta, prepare o bacon no microondas. Coloque em um prato 2 folhas de papel toalha, as fatias de bacon e mais duas folhas de papel toalha. Ligue o microondas em potência máxima por três minutos e vire as fatias. Repita o processo até o bacon ficar crocante. Após esfriar, peça para as crianças quebrarem o bacon em pedacinhos bem pequenos. Retire as batatas do forno e espere esfriar. Faça um corte no meio de cada batata, sem separar as duas metades. Entregue uma batata para cada criança e deixe que elas façam o recheio como quiserem e a criatividade mandar. Volte as batatas ao forno para gratinar. Sirva em seguida.

Biscoito de queijo

Ingredientes:

2 copos de polvilho

2 copos de queijo curado

1/2 copo de óleo

2 ovos

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma tigela até ficar uma massa bem homogênea. Faça cobrinhas em enrole em argolinhas. Coloque para assar em forno pré-aquecido à 180° por 30 min ou até começar a dourar.

Bolo de caneca de leite condensado no microondas da Helena

Verifique se a caneca é apropriada para microondas.

Use uma caneca com capacidade de pelo menos 300ml.

Ingredientes:

1 leite condensado (lata ou caixinha)

6 colheres (sopa) de manteiga

3 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

meia colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, separe 3 colheres (sopa) de leite condensado para decorar o bolo. Em uma batedeira, bata o leite condensado restante, a manteiga, os ovos e a essência de baunilha até obter uma mistura fofa. Desligue a batedeira, junte a farinha de trigo peneirada e o fermento em pó. Misture delicadamente até formar uma massa homogênea. Distribua a massa em 6 canecas (com capacidade de 300 ml) untadas com manteiga e polvilhadas com farinha de trigo. Leve metade das canecas ao centro do micro-ondas e aqueça, em potência alta, por 3 minutos. Retire do micro-ondas e repita a operação com o restante das canecas. Deixe amornar e distribua o Leite condensado reservado sobre a superfície dos bolos. Corte e sirva.

Bolo de chocolate e aveia sem lactose da Helena

Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de aveia em flocos

1/2 xícara de açúcar mascavo

3/4 xícara de água morna

3/4 colher de sobremesa de fermento em pó

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de vinagre branco

1/2 xícara de óleo vegetal

Modo de preparo:

Comece misturando bem a farinha, o açúcar, o cacau e a aveia. Acrescente o vinagre, o óleo vegetal, e a água, misturando. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento. Leve ao forno preaquecido a 220 graus por 20 minutos — ou use o velho truque do palitinho para saber se o bolo já está assado. Dica: Antes de levar ao forno coloque a massa em forminhas de silicone coloridas, fica lindo e divertido.

Brigadeiro de colher sem lactose da Helena

Ingredientes:

2 inhames

3 xícaras de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de açúcar

Modo de preparo:

Descasque e corte o inhame, em seguida cozinhe-o no leite de amêndoas até que fique homogêneo. Acrescente o cacau em pó e o açúcar, mexa por cerca de 10 minutos em fogo baixo. Espere esfriar e pronto! Dica: você pode usar a ajuda de um mixer durante o preparo para que o brigadeiro fique sem grumos.

Brigadeiro gourmet da Lídia

Ingredientes:

2 latas de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Confeito granulado, se quiser enrolar

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma panela em fogo baixo até incorporar tudo e começar a soltar do fundo da panela. Se quiser enrolar, mexer mais até ficar um pouco mais firme.

Brownie de Nutella da Helena

Ingredientes:

2 ovos

1 1/4 xícara de Nutella

1/2 xícara de farinha de trigo

Modo de preparo:

Misture os 3 ingredientes muito bem até ficar com um aspecto cremoso e homogêneo. Coloque numa travessa baixa, previamente untada com manteiga ou outra gordura para desenformar. Leve ao forno pré aquecido a 175ºC, e asse por 15 minutos. Mas vá verificando, pois não devem assar demais pois ficam ressecados. Retire, deixe resfriar e depois cortem em pedaços, e está pronto.

Cakepop da Helena

Ingredientes:

1 massa de bolo assada (aproximadamente 400g)

1/2 Lata de leite condensado

2 colheres de chocolate em pó

1 colheres de manteiga sem sal.

500g chocolate ao leite

Palitos para pirulito

Confeitos para decorar

Modo de preparo:

Peça para as crianças despedaçarem e amassarem o bolo. Prepare um brigadeiro com o leite condensado, chocolate em pó e manteiga em fogo baixo, até começar a ferver (ponto de brigadeiro de colher). Depois de esfriar, adicione o brigadeiro ao bolo já amassado e deixe as crianças misturarem até formar uma massa. Enrolem bolinhas de aproximadamente 20g e coloquem para congelar. Derreta o chocolate e faça a temperagem de acordo com as especificações da embalagem (pode usar chocolate tipo cobertura também). Em seguida, retire as bolinhas do freezer e espete os palitinhos (dica: molhe os palitinhos com um pouco de chocolate na ponta antes de colocar, isso faz com que as bolinhas não escapem do palito ao banhar em chocolate). Deixe as crianças banharem os Cakepops no chocolate e se divertirem colocando os confeitos. Coloque na geladeira até endurecer e está pronto!

Macarrão e queijo da Helena

Ingredientes:

2 xícaras de macarrão parafuso ou penne, por exemplo

2 xícaras de leite

1 xícara de queijo cheddar

Modo de preparo:

Numa panela pequena, leve o leite a uma temperatura abaixo da fervura e adicione o macarrão. Deixe o macarrão cozinhar por vinte minutos, mexendo regularmente e assegurando que não levante fervura. Assim que a massa estiver al dente, adicione o queijo e continue a mexer, até o queijo derreter todo. Se preferir a massa mais mole, cozinhe por mais tempo, se preferir o molho mais líquido, adicione mais leite. Não se esqueça de colocar sal e pimenta do reino a gosto.

Mini-pizzas em baguete da Helena

Ingredientes:

1 baguete

Molho de tomate

Muçarela ralada

Orégano

Atum, calabresa, frango desfiado, cebola caramelizada (de acordo com sua preferência)

Modo de preparo:

Corte a baguete ao meio no sentido do comprimento. Coloque o molho de tomate e o(s) ingrediente(s) de sua preferência, como linguiça calabresa, frango desfiado, atum, cebola caramelizada etc. e cubra com o queijo. Leve ao forno por 8-10 minutos a 160 ºC e pronto!

Pão fofinho (ou pão de leite) da Helena

Ingredientes:

2 colheres (sopa) fermento biológico fresco

8 colheres (sopa) açúcar cristal

900ml de leite morno

1/2 xícara de chá de óleo

2 colheres (sobremesa) sal

2 ovos

1.200 – 1.300g farinha de trigo

40g de parmesão ralado

40g de manteiga

Modo de preparo:

Fermentar por 15min o fermento dissolvido no açúcar, junto com o leite morno. Após 15min, juntar o restante dos ingredientes. Sovar até ficar homogêneo. Deixar descansar por mais 20min. Depois que o pão tiver crescido, passe óleo na mão e faça os pãezinhos apertando a massa com o dedão e o indicador, formando bolinhas. Coloque em uma assadeira untada levemente com óleo. Deixe crescer e asse a 200ºC por uns 10-12min. Deixar branquinho, dourar de leve. Como rende bastante, dá para congelar. Ele continua fofinho depois de descongelar como se tivesse acabado de fazer.

Sorbet de chocolate da Helena

Ingredientes:

200g de chocolate amargo vegano

3/4 de xícara de chá de açúcar demerara

2 xícaras de chá de água

Modo de preparo:

Misturar a água e o açúcar em uma panela e mexa em fogo alto até que o açúcar dilua completamente. Quando essa mistura começar a ferver, coloque em fogo mínimo e acrescente o chocolate picado. Depois, use um batedor para mexer essa mistura por 2 minutos, ou até que ela derreta e fique levemente espumada. Retire do fogo e transfira o creme para uma travessa de preferência já gelada. Coloque a mistura na geladeira até que ela fique com uma textura bem cremosa, sem que fique endurecida.

Uramaki de tempurá com crispy de batata doce – Sushi vegetariano do chef Mario Tucillo, do Black Sushi

Sushi vegetariano do Black Sushi, de São Paulo

Ingredientes:

100g de arroz para sushi

1 folha de nori

100g de batata doce

Massa tempurá

100g de farinha

100ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo:

Faça uma massa misturando a água e a farinha e reserve. Descasque as batatas e corte-as em fatias. Passe na massa e frite no óleo em imersão. Reserve por alguns segundos. Rale a batata bem fininha para fazer o crispy. Frite no óleo até ficar dourado e reserve. Com ajuda de uma esteira para sushi, coloque o arroz sobre a folha de nori e coloque o gergelim. Recheie com o tempurá de batata doce e enrole. Corte em 8 unidades e coloque sobre cada sushi o crispy de batata doce.

ONDE LEVAR AS CRIANÇAS EM SÃO PAULO

Mini-hambúrgueres do rodízio do Big Boss

Big Boss | @bigbossrodizio - Com rodízio de mini-hambúrgueres e rodízio de espetinhos, o menu oferece duas opções. O de mini-hambúrgueres tem 33 variedades de sabor, e o Premium, com 70 opções, incluindo acompanhamentos como batata frita com cheddar e bacon, onion rings e nuggets. De segunda a quinta, o rodízio Premium tem a opção de rodízio de espetinhos. A novidade do Premium é a linha “Férias pelo Mundo”, com sabores inspirados em diferentes países, como Índia, Líbano, Itália, Alemanha, Argentina e Inglaterra. Espetinhos: R$ 99,90 ou R$ 79,90 (com reserva antecipada); Tradicional: de domingo a sexta por R$ 49,90 (com reserva antecipada), sábados e feriados R$ 59,90 (com reserva antecipada) e Rodízio Premium R$ 79,90 (com reserva antecipada).

Black Sushi | @ blacksushii – A promoção de férias é para crianças de 5 a 8 anos que pagam R$ 84,95 no rodízio Kids Black Sushi. O Black sushi oferece ainda outros três tipos de rodízios: Low Carb, Vegetariano e o Executivo (opção econômica, porém completa, servida apenas nos almoços de segunda a sexta). Além do Rodízio Black e o Executivo na semana, o rodízio Vegetariano conta apenas com ingredientes de origem vegetal, já para os que preferem mais proteína, o rodízio Low Carb utiliza shimeji no lugar do arroz japonês.

Donuts especiais de férias do The Donuts

The Donuts | @thedonuts.oficial - A nova linha “The Donuts Kids” oferece seis sabores: Ursinho – Donuts, recheado com doce de leite, cobertura de chocolate ao leite e marshmallows; Porquinho – Donuts, recheado com frutas vermelhas, cobertura de chocolate rosa e marshmallows; Gatinho – Donuts, recheado com creme de baunilha, cobertura de chocolate branco e marshmallows; Unicórnio – Ring, recheado com frutas vermelhas, cobertura de chocolate lilás e confeitos coloridos; Confete – Ring, recheado com chocolate, cobertura de chocolate ao leite e confetes de chocolate, e Simpsons – Ring, sem recheio, cobertura de chocolate rosa e granulados coloridos. Os novos produtos são uma edição limitada e disponível apenas neste mês de julho, a partir de R$ 12,90.