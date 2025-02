Síndrome do impostor: conheça os sinais de que você está se boicotando Os especialistas em saúde mental têm algumas dicas valiosas para lidar com esse sentimento DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 02h00 ) twitter

Síndrome do impostor é aquele momento em que você começa a duvidar da sua capacidade Imagem criada por IA

O tema hoje é delicado. Você já se sentiu como um intruso no seu próprio sucesso? Como assim, Dionisio? Seguinte: a síndrome do impostor é aquela sensação incômoda de que você não merece suas conquistas, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário.

É aquele momento em que você começa a duvidar da sua capacidade. Ou porque as coisas não acontecem como você queria ou quando você vira o alvo favorito das fofoquinhas de plantão.

É uma dúvida interminável, bate logo aquele misto de ansiedade e depressão, é como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que você é uma fraude! Mas, no fundo, você sabe que não é.

Vou tentar deixar mais claro. Imagine só: você acaba de receber uma promoção no trabalho, mas em vez de comemorar, fica pensando que foi tudo um grande engano, que talvez você não seja tão capaz de realizar aquilo. Ou então, você conquista uma vaga numa universidade de prestígio e passa o tempo todo achando que entrou lá por sorte.

‌



Pois é, meu caro, esses são sintomas clássicos da “síndrome do impostor”. É o medo revestido de dúvidas.

Os sinais são variados e podem ser bem sutis. Vai desde aquela autocrítica exagerada, passando pela dificuldade em aceitar elogios, até a tendência de atribuir o sucesso a fatores externos, como sorte ou timing.

‌



Algumas pessoas com esse diagnóstico são perfeccionistas incuráveis, outras trabalham em excesso para provar seu valor. E tem aquelas que simplesmente evitam desafios por medo de falhar.

Mas de onde vem essa noia toda? As causas podem ser tão variadas quanto os sintomas. Muitas vezes, essa síndrome tem raízes na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o sucesso era esperado como norma, ou onde seus esforços nunca pareciam ser suficientes. Ou quem sabe você sempre foi rotulado como o “inteligente” da família e agora sente que precisa viver à altura dessa expectativa.

‌



A pressão social também tem seu papel nessa história. É preciso relaxar. Vivemos em uma era de comparação constante, onde as redes sociais nos bombardeiam com as conquistas alheias. Aí é fácil cair na armadilha de achar que todo mundo está se saindo melhor que você. Soma-se a isso as expectativas de gênero, raça e classe social, e temos um coquetel perfeito para a insegurança.

Mas calma lá, nem tudo está perdido! A boa notícia é que reconhecer essa síndrome já é um grande passo. Os especialistas em saúde mental têm algumas dicas valiosas para lidar com esse sentimento. Uma delas é manter um registro dos seus sucessos. Anote seus elogios, guarde e-mails de reconhecimento. Na próxima vez que a dúvida bater, você terá provas concretas do seu valor.

Outra estratégia é compartilhar seus sentimentos. Você ficaria surpreso em saber quantas pessoas bem-sucedidas se sentem da mesma forma. Conversar sobre isso pode ajudar a desmistificar esses pensamentos e mostrar que você não está sozinho nessa.

Também é importante lembrar que erros e falhas fazem parte do processo. Ninguém é perfeito, e é okay não saber tudo. Abraçar a ideia de que você está em constante aprendizado pode aliviar muito a pressão de ser “perfeito” o tempo todo.

Por fim, tente olhar para suas conquistas de forma objetiva. Se um amigo estivesse na sua posição, o que você diria a ele? Provavelmente, você reconheceria o mérito dele sem hesitar. Então, por que não fazer o mesmo consigo? Lembre-se: você chegou onde está por mérito próprio. Não é um impostor, é um vencedor que às vezes esquece de como é incrível.

Então, que tal começar a se tratar com a mesma gentileza que trataria um amigo?

