Celebridades homenageiam ícones da moda em baile de gala de Carnaval no Rio de Janeiro; veja fantasias Festa acontece no Copacabana Palace, com o tema "O Fantástico Mundo da Moda" Makes e Afins|Mariana Morello 23/02/2025 - 00h30 (Atualizado em 23/02/2025 - 00h36 )

Famosas se inspiraram em figuram emblemáticas da moda, música e cinema Reprodução/Instagram/Montagem R7

Neste sábado (22), o luxuoso Copacabana Palace é palco da edição 2025 do tradicional Baile da Vogue. Desta vez, o tema da noite é “O Fantástico Mundo da Moda”. Com a proposta de celebrar a moda em sua forma mais pura, os convidados podiam se inspirar em nomes que marcaram gerações, figuras icônicas das artes que usaram a moda para se expressar e mudar os rumos da cultura pop, e até fazer um aceno a momentos históricos da indústria.

Os famosos que passaram pelo tapete vermelho do hotel entenderam o recado e não falharam em entregar looks extraordinários.

Confira algumas das fantasias abaixo:

Ticiane Pinheiro se inspirou em uma das personagens mais icônicas da televisão: Carrie Bradshaw, da série Sex and The City. Fashionista inerente, a escritora de uma coluna de sexo e comportamento de um jornal nova-iorquino é conhecida pela paixão por sapatos e por um guarda-roupa invejável (eram tantas peças que algumas precisavam ser guardadas no forno!).

Carrie ditou tendências durante todos os anos que a série esteve no ar, e ainda é muito copiada atualmente pelas fashionistas raízes. Tici roubou a cena ao surgir de noiva, inspirada no icônico vestido de Vivienne Westwood, usado por Bradshaw no casamento com Mr. Big.

Ticiane Pinheiro usou look de noiva inspirado em Carrie Bradshaw Reprodução/Instagram

Após ser confundida com a Rainha do Pop, em 2024, Monique Alfradique homenageou Madonna e seu icônico Cone Bra. Criação de Jean Paul Gaultier para a turnê Blonde Ambition (1990), o body/espartilho com seios pontudos virou marca registrada da cantora e moldou gerações. Madonna é a responsável por espalhar o discurso de liberdade sexual feminina através da música e também foi importante na luta contra HIV/AIDS durante o surto da doença no final dos anos 1980.

Monique Alfradique como a Rainha do Pop, Madonna Reprodução/Instagram

Fernanda Motta escolheu se inspirar em um dos maiores ícones da moda brasileira: Sabrina Sato. A modelo elegeu um vestido usado por Sabrina no Baile da Vogue de 2023. “Vestir um look da Sabrina vai além do estilo… É carregar a essência de um ícone que transforma moda em atitude. Poucos têm o talento de unir autenticidade, ousadia e elegância como ela. Obrigado por nos lembrar que moda é expressão, coragem e, acima de tudo, liberdade”, declarou Fernanda.

O coração da Blogueirinha está como o da maioria dos brasileiros: totalmente ocupado pela Fernanda Torres! O look escolhido pela apresentadora para o baile é uma releitura do vestido usado pela atriz no Festival de Cinema Internacional de Santa Barbara, na Califórnia.

“Ver a Fernanda chegando lá, é ver a história sendo escrita, é sentir que, enfim, o talento brasileiro recebe o reconhecimento que sempre mereceu”, escreveu a apresentadora em sua rede social.

Se depender da Blogueirinha, Fernanda Torres já ganhou o Oscar de melhor atriz Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes surgiu com muitas plumas e brilho como a cantora Cher. “Acredito que a moda é uma forma de expressão tão poderosa quanto a arte ou a música, e Cher sempre soube usá-la para contar histórias. Ela desafiou padrões, trouxe inovação e mostrou que a mulher pode ser o que quiser: sexy, forte, extravagante, sofisticada — tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que me inspira”, afirmou Vanessa em sua rede social.

Vanessa Lopes investiu no cabelão para incorporar a cantora Cher Reprodução/Instagram

Maria Braz, filha da influenciadora Silvia Braz, homenageou a cantora Lady Gaga. Maria reproduziu os looks usados por Gaga no videoclipe da música Poker Face, single do álbum de estreia da artista norte-americana, The Fame (2008). A escolha, além de bem executada, foi certeira, já que ontem a cantora confirmou um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio, no dia 3 de maio deste ano.

Lady Gaga é conhecida por desafiar padrões estéticos e foi responsável por uma mudança cultural importante no final dos anos 2000 e nos anos 2010.

As cantoras Luedji Luna e Lia Clark se inspiraram na artista jamaicana Grace Jones, ícone dos anos 1970 e 1980. Seu visual andrógino, forte e ousado desafiava os padrões da época, e foram essas características que ajudaram a consolidar sua imagem como ícone vanguardista da moda e da cultura pop, rapidamente tornando-a uma figura marcante nos círculos de elite da moda e da arte.

Luedji Luna escolheu um visual mais sóbrio em sua reinterpretação de Grace Jones Reprodução/Instagram

Lia Clark misturou alguns elementos da carreira de Grace Jones em um só look Reprodução/Instagram

A influenciadora Camila Pudim recriou o look icônico usado pela cantora Doja Cat para assistir ao desfile de alta-costura da Schiaparelli, em 2023. Dando seu toque pessoal à produção, Camila trocou o vermelho usado por Doja por um roxo vibrante.

Em seu Instagram, a produtora de conteúdo revelou que o visual demorou 10 horas para ser criado, e foram usadas 15 mil pedras.

A influenciadora Fefe optou por homenagear um momento icônico da passarela da alta-costura de 1993. “Minha skin é Kate Moss versão noiva punk da Alta Costura de 93. Da fuga do altar direto para a passarela de Vivienne Westwood. Uma fusão de ousadia com as tradições britânicas e uma celebração da amizade de Kate e Vivienne”, escreveu em seu Instagram.

Fefe reproduziu o clássico xadrez de Vivienne Westwood Reprodução/Instagram

