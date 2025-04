Quais são os incríveis benefícios de perder 10% do peso corporal Cada quilo importa, or mais que essa perda pareça modesta para algumas pessoas Obesidade sem Tabu|Mariana VerdelhoOpens in new window 24/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h00 ) twitter

Na prática, perder 10% do peso corporal representa uma mudança significativa e alcançável para uma pessoa com obesidade IA

Durante muitos anos, toda vez que eu saía de uma consulta com o endocrinologista, escutava a mesma recomendação: “Sua primeira meta é perder 10% do seu peso.”

Confesso que, no início, eu não entendia. Pensava: “Como assim, só 10%? Isso não vai nem me tirar da obesidade ou do sobrepeso!”

Mas, após estudar mais, conversar com especialistas e, principalmente, viver isso na pele, entendi o real motivo por trás dessa meta. Perder 10% do peso inicial não é “só” uma perda — é uma virada de chave para o corpo e para a mente.

Um pouco mais de um mês após minha cirurgia bariátrica, atingi essa marca: menos 10% na balança. E com esse número, vieram mudanças reais. Me senti mais leve, mais disposta, com a autoestima renovada… mais feliz.

‌



Ainda não sei os impactos exatos nos meus exames — como gordura no fígado, taxas de insulina ou outros marcadores — mas prometo contar por aqui assim que fizer o meu check-up completo.

Mas afinal, o que acontece exatamente com o nosso corpo quando a gente perde 10% do peso?

‌



Segundo o médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Felipe Rossi, por mais que essa perda pareça modesta para algumas pessoas, ela já é suficiente para provocar transformações significativas no organismo. Entre os principais benefícios, estão:

Dr. Felipe Rossi, médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Arquivo pessoal

✅ Melhora da sensibilidade à insulina: A gordura visceral — aquela que se acumula ao redor dos órgãos — interfere diretamente na ação da insulina. Quando essa gordura começa a diminuir, a insulina volta a funcionar melhor.

‌



✅ Redução da inflamação crônica: A obesidade é considerada um estado inflamatório constante. Perder peso reduz esses marcadores inflamatórios e ajuda órgãos como fígado, coração e pâncreas a funcionarem com mais eficiência.

✅ Melhora no perfil lipídico: Colesterol LDL (o famoso “colesterol ruim”) e triglicerídeos caem consideravelmente. Em alguns casos, os efeitos são comparáveis aos de medicamentos usados para tratar dislipidemia.

✅ Redução da gordura no fígado: A temida esteatose hepática — muito comum em pessoas com obesidade — pode melhorar significativamente com a perda de peso.

✅ Melhor controle da glicemia: Os níveis de açúcar no sangue tendem a cair, o que pode significar redução ou até suspensão de medicamentos para quem já tem diabete tipo 2.

Quando o assunto é pressão arterial, os benefícios aparecem até mesmo antes de chegar aos 10%.“Alguns estudos mostram que, para cada 5% de perda de peso, a pressão arterial pode diminuir entre 20% e 30%. Ou seja, perder 10% pode, muitas vezes, ser suficiente para normalizar a pressão em pacientes com hipertensão leve ou moderada”, completa Dr. Felipe Rossi.

Atingir uma meta é sempre uma vitória. Ainda mais para quem convive com a obesidade. Eu, por exemplo, sempre comemorei meus quilos perdidos. E confesso: toda vez que vou ao mercado, olho para aqueles sacos de arroz de 5 kg e fico pensando quantos desses eu já deixei para trás. Como andava carregando tanto peso sem me dar conta. O peso nas articulações prejudica e muito a prática de atividades físicas.

“Quando uma pessoa consegue eliminar os primeiros 10% do período corporal, a gente observa, assim, o surgimento de diversos hábitos saudáveis que tende a se estabelecer naturalmente. Criando uma rotina que facilita a manutenção dos resultados a longo prazo desses pacientes. Um dos primeiros hábitos que surgem é espontaneamente a prática mais regular de atividade física, né?”, completa Dr Felipe Rossi.

Celebrar as pequenas conquistas é fundamental para o sucesso a longo prazo. Cada quilo perdido representa um esforço de mudança, de superação — e merece ser reconhecido como uma conquista verdadeira.

Se você está no início da sua jornada ou já está no caminho, lembre-se: perder 10% do peso inicial é um divisor de águas. Pode parecer pouco se olharmos só para o espelho, mas é muito quando enxergamos pela ótica da saúde.

Cada quilo conta. E esses primeiros 10% têm um poder transformador.

