Jessie J passa por cirurgia na mama para tratar câncer e recebe força da coletividade Cantora britânica compartilhou com seus fãs um momento delicado de sua vida Papo de Paciente|Marcela Varasquim 26/06/2025 - 10h52 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h52 )

Jessie J recebe carinho dos fãs após passar por cirurgia

A cantora britânica Jessie J, conhecida por sua voz poderosa e por hits como Price Tag e Domino, compartilhou com seus fãs um momento delicado de sua vida. Nos últimos dias, ela passou por uma cirurgia na mama como parte do tratamento contra o câncer.

Em uma publicação emocionante nas redes sociais, Jessie mostrou um pouco dos altos e baixos das últimas 48 horas, agradeceu aos médicos, enfermeiras, familiares e amigos, e disse que agora está em casa, se recuperando e aguardando os resultados.

Mesmo em meio à vulnerabilidade, ela manteve o bom humor e fez questão de abraçar virtualmente todos que estão enfrentando momentos difíceis. “Todos nós temos isso!”, escreveu, mostrando que, mais do que nunca, sabe a força que há na coletividade!

Pacientes de câncer de mama costumam estabelecer laços fortes umas com as outras, e esse foi um detalhe muito precioso para mim também, nos meus dias pós-cirúrgicos, em fevereiro 2022. Mesmo virtualmente, conversava com outras pacientes e encontrava força e inspiração.

Por aqui, deixamos o nosso carinho e solidariedade. Jessie, desejamos uma recuperação tranquila, com saúde, amor e apoio em cada etapa.

