Jessie J, eu te entendo! Cantora e compositora britânica anunciou um câncer de mama em fase inicial nesta semana Papo de Paciente|Marcela Varasquim 07/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 07/06/2025 - 14h51 )

Jessie J revelou que está com câncer de mama em estágio inicial Reprodução/Instagram @jessiej

Eu entendo como Jessie J se sente. O diagnóstico de câncer de mama é uma facada no peito — uma realidade difícil de processar, digerir e lidar. Eu me lembro com clareza do momento em que abri o envelope com a frase “carcinoma mamário invasivo”. Foi como ser jogada dentro de um túnel escuro, sem saber quando ou como sair.

A cantora e compositora britânica Jessie J revelou que está com câncer de mama em estágio inicial, o que aumenta muito as chances de cura. O anúncio serve como um alerta sobre a importância do cuidado constante com a saúde. Mesmo quando tudo parece bem, exames de rotina podem salvar vidas.

Em seu Instagram, a cantora disse: “Vou desaparecer por um tempo, mas irei voltar com peitões e mais música”. A frase pode soar chocante, mas é o jeito dela de enfrentar uma fase difícil com humor — uma tentativa legítima de manter o espírito leve diante do peso do que está vivendo.

Quem já passou por isso sabe que cada um encontra a sua forma de resistir. O humor pode ser um escudo, um alívio, uma válvula de escape. E Jessie, artista que sempre foi intensa e autêntica, está apenas sendo ela mesma, mesmo diante da dor.

Desejamos à Jessie J uma recuperação tranquila, força no caminho que vem pela frente e que a música continue sendo um canal de cura — para ela e para todos nós.

Jessie J postou nos stories de seu Instagram Reprodução/Instagram @jessiej





