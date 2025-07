Obrigada por quebrar o silêncio sobre o pós-câncer, Kate Após o fim da quimioterapia, Kate Middleton joga luz sobre o silencioso e solitário desafio da luta contra o câncer Papo de Paciente|Marcela VarasquimOpens in new window 04/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h25 ) twitter

Kate Middleton pós câncer Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales

Nesta semana, Kate Middleton quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os desafios da recuperação após o tratamento contra o câncer. Durante uma visita ao Hospital de Colchester, no Reino Unido, ela comparou esse período a uma “montanha-russa” emocional.

Mesmo após o fim da quimioterapia, disse que retomar a vida não é simples: tudo passa por um reajuste. E esse processo pode ser tão desafiador quanto o tratamento em si.

Pouca gente fala sobre o pós-quimioterapia e o retorno às atividades. Ouvimos muitas frases de incentivo — “agora é vida nova”, “você venceu” —, mas a verdade é que essa tal nova vida demora a aparecer.

No meu caso, só agora, dois anos e meio após o fim do tratamento com quimioterapia, sinto que estou me reencontrando. Só agora consigo exercer a nova pessoa que me tornei e me encontrar de novo no trabalho, nas rodas de amigos, na família, nas conversas.

‌



Ficaram marcas, cicatrizes no corpo e na mente. Ficaram mágoas. E talvez eu ainda precise de mais alguns anos para entender tudo isso e remediar com calma, e com respeito a mim.

Além das marcas emocionais, o tratamento continua. Mas é mais silencioso. Não tem cabelos caindo, nem efeitos que exijam hospitalização. Mas ele está ali — em comprimidos diários, em exames frequentes, em dores que só você sente e que às vezes nem sabe explicar.

‌



É uma rotina invisível, que vem acompanhada de uma dolorosa limpeza. No meu caso, me conectei a outras redes de pessoas, passei a frequentar lugares que trazem mais significado à minha vida, e até passei a usufruir com mais qualidade da minha própria companhia.

Mas não foi como um passe de mágica: ainda estou nesse processo, caindo e levantando, dando muitos passos em falso, outros certeiros.

‌



Por isso, é tão importante que uma princesa tenha falado sobre esse momento e dado luz a algo que costuma ficar na sombra. Quando voltei à rotina depois da licença, eu queria que alguém tivesse me dito para ter paciência. Que a vida voltaria aos trilhos, sim, mas que isso exigiria tempo, coragem e compaixão — com os outros, mas principalmente comigo mesma.

Então, se você está passando por isso agora, esse é o meu recado: tenha paciência. E peça ajuda especializada. Posso garantir, como alguém que passa pelo mesmo processo, que é possível se reencontrar e viver uma vida melhor, mais consciente, leve e cheia de novos significados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.