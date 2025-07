Itamaraty emite alerta: EUA aumentam fiscalização e exigem acesso às redes sociais Autoridades americanas apertam o cerco contra irregularidades migratórias, e o Brasil emite alerta Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto americano interior Foto de Belinda Fewings na Unsplash

Se você está planejando uma viagem para os Estados Unidos, é bom ficar atento. O Itamaraty, por meio do Ministério das Relações Exteriores, emitiu recentemente um alerta oficial sobre o aumento da fiscalização nos aeroportos americanos. Segundo comunicado publicado no portal gov.br, autoridades norte-americanas têm intensificado a inspeção de dispositivos eletrônicos e redes sociais de passageiros — inclusive brasileiros — já no momento do desembarque.

Os relatos apontam que, ao chegarem em solo americano, muitos viajantes são abordados por agentes de imigração e convidados a desbloquear seus celulares, tablets ou laptops. Nestes aparelhos, os agentes verificam conteúdo armazenado, mensagens e perfis em redes sociais. Em alguns casos, a recusa em fornecer acesso ou colaborar pode resultar em deportação imediata, mesmo que o passageiro possua um visto válido e em dia.

Essa medida faz parte de um controle mais rigoroso que já vinha sendo desenhado desde 2019, quando os Estados Unidos passaram a exigir que todos os solicitantes de visto americano informem, nos formulários DS-160 (para vistos não-imigrantes) ou DS-260 (para imigrantes), os nomes de usuário utilizados nas redes sociais nos últimos cinco anos. Essa exigência está descrita no site oficial do Departamento de Estado dos EUA, e abrange plataformas como Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube, LinkedIn, entre outras.

A situação é ainda mais sensível para solicitantes dos vistos F, M e J — voltados a estudantes, acadêmicos e intercambistas. Conforme orientação de escritórios especializados como a AC Visas, esses candidatos devem manter seus perfis em modo público durante o período de análise, para que os consulados possam avaliar o conteúdo antes da emissão do visto.

‌



No que diz respeito ao momento do desembarque, o Itamaraty alerta que negar acesso aos dispositivos pode ser interpretado como falta de colaboração com o processo migratório, o que pode acarretar impedimento de entrada, mesmo que a viagem seja legítima. De acordo com reportagens e relatos colhidos por veículos como CNN Brasil, Folha de S.Paulo e pelo próprio MRE, brasileiros já foram barrados em aeroportos por recusarem a liberar o celular ou por apresentarem conteúdo inconsistente com o objetivo declarado da viagem.

Diante desse cenário, é fundamental que o viajante revise todas as informações que compartilha publicamente. Conteúdos polêmicos, incoerências com o tipo de visto (como fotos que sugerem trabalho em um perfil de turista) ou até mesmo mensagens em grupos de WhatsApp podem levantar suspeitas. Além disso, é altamente recomendável ter à disposição documentos impressos, como confirmação de hospedagem, passagens de retorno, roteiro de passeios e comprovantes de vínculos com o Brasil.

‌



Quando ter o visto não é o suficiente

A grande verdade é que o visto não garante a entrada. Ele é apenas uma autorização prévia — a decisão final sempre será do agente de imigração no aeroporto. Nesse novo contexto, qualquer falha de comunicação, inconsistência ou má impressão pode colocar todo o planejamento da viagem em risco.

Por isso, contar com uma assessoria profissional se tornou ainda mais essencial.

‌



A Digital Vistos oferece um serviço completo, com foco em segurança, agilidade e preparação detalhada. Atuamos desde a análise de perfil até o acompanhamento pós-visto, oferecendo dicas práticas sobre como se comportar na imigração, como organizar os documentos, e inclusive como lidar com inspeções inesperadas. Nossa equipe é altamente qualificada e especializada em vistos para os Estados Unidos — inclusive casos de alta complexidade.

Com nota máxima no Google, zero reclamações no Reclame Aqui e um histórico impecável, oferecemos um atendimento humanizado, rápido e eficaz. Temos planos personalizados e consultoria de alta performance para estudantes, turistas, profissionais, famílias e empresas.

Contato: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

📍 São Paulo – SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.