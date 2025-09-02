🛍️ Onde fazer compras em Foz do Iguaçu: o paraíso dos preços baixos nas 3 fronteiras Saiba o que comprar em cada um dos países na tríplice fronteira: Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Foz do Iguaçu (PR) Priscila Mesiano

Se você adora garimpar ofertas, comprar eletrônicos com preços atrativos ou levar aquele presente diferentão de viagem, Foz do Iguaçu é o seu lugar! Graças à localização estratégica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, dá pra aproveitar o melhor de três mundos — e voltar com as malas cheias (sem estourar o orçamento).

Preparei um guia com os melhores lugares para fazer compras em Foz e arredores. Spoiler: tem de tudo um pouco, de perfumes importados a vinhos premiados, eletrônicos, roupas e lembrancinhas.

🛒 1. Paraguai (Ciudad del Este): eletrônicos, perfumes, games e mais

Queridinha dos turistas, Ciudad del Este é o destino número 1 para quem busca variedade e preço baixo. Lá é o paraíso dos eletrônicos, games, câmeras, perfumes, roupas de marca, cosméticos e muito mais. O ideal é ir cedo, com lista pronta e foco. Algumas lojas confiáveis:

Shopping China (importados premium)

(importados premium) CellShop (eletrônicos, bebidas, cosméticos)

(eletrônicos, bebidas, cosméticos) Monalisa (luxo, perfumes e maquiagem)

(luxo, perfumes e maquiagem) Nissei (eletrônicos e medicamentos)

💡 Dica: Leve documentos, vá com um guia ou agência para mais segurança e lembre-se do limite de U$ 500 por pessoa nas compras no exterior.

‌



💰 Comparação de preços: como não cair em furada nas compras

Quer saber se está mesmo fazendo um bom negócio? A dica de ouro é comparar os preços do Paraguai com os do Brasil. As lojas mais confiáveis de Ciudad del Este — como CellShop, Shopping China, Casa Nissei e Mega Eletrônicos — oferecem wi-fi gratuito, então aproveite para dar aquela pesquisadinha rápida no Google antes de fechar qualquer compra.

‌



✨ Dica bônus: boa parte dessas lojas tem site com preços atualizados e promoções do dia. Se puder, já faz essa pesquisa antes mesmo de atravessar a fronteira. Assim, você chega com foco total no que realmente vale a pena comprar.

⚠️ Cuidados ao comprar eletrônicos no Paraguai

Mesmo comprando em lojas grandes e confiáveis, é essencial testar os eletrônicos na hora, para garantir que não há defeitos de fabricação. Afinal, se algo der errado, voltar até Ciudad del Este só para resolver isso pode ser uma dor de cabeça.

‌



Vale lembrar que a maioria dos eletrônicos comprados no Paraguai não tem garantia válida no Brasil. É o caso do IPhone, por exemplo, que sai até R$ 2000 mais barato em comparação aos preços do Brasil. Por isso, só recomendo fazer esse tipo de compra se a economia for realmente significativa e você quiser correr o risco de não ter qualquer reparo, mesmo que esteja dentro do prazo de garantia. Só para conhecimento, o mesmo ocorre quando compramos o IPhone ou Samsung nos EUA, tá? Nada de garantia nas assistências técnicas daqui do Brasil.

💡 Um exemplo: quando pesquisei um celular na loja CellShop, o preço estava apenas um pouco mais barato do que no Brasil — o suficiente para não compensar. A vendedora informou que a garantia era de 30 dias (fornecida pela Samsung), mas que, para acioná-la, seria preciso levar o aparelho de volta pessoalmente, com a nota fiscal em mãos. Samsung, na minha opinião, não vale a pena.

⏰ Sobre o fuso horário

Durante minha viagem, ainda havia uma diferença de uma hora entre o Brasil e o Paraguai. Mas desde o fim de 2024, o Paraguai adotou o mesmo fuso de Brasília (GMT-3) — ou seja, agora os relógios estão sincronizados.

🚨 Golpes em Ciudad del Este: fique atento!

Evite aceitar ajuda de “guias de rua” (conhecidos como “piranhas”) — essas pessoas costumam abordar turistas oferecendo para levá-los até alguma loja, mas muitas vezes o destino não é confiável.

⚠️ Há inclusive relatos de extorsões e até de criminosos que entram nos carros dos visitantes ainda do lado brasileiro. Portanto, opte sempre por visitar as lojas mais conhecidas e movimentadas, que já possuem boa reputação.

🍷 2. Argentina (Puerto Iguazú): vinhos, alfajores e artesanato

O charme da Argentina está logo ali, a poucos minutos de Foz. Em Puerto Iguazú, vale a pena comprar:

Vinhos argentinos (ótimos preços e rótulos premiados)

(ótimos preços e rótulos premiados) Alfajores

Queijos e doce de leite

Artesanato local

💡 Dica: Vá no fim da tarde e emende com um jantar típico e aproveite para passar no Duty Free, que é lindo e recheado de boas ofertas.

O Duty Free Puerto Iguazu fica antes da imigração argentina e é ideal para fazer compras com conforto a preços atrativos e com procedência garantida. São produtos geralmente um pouco mais caros do que no Paraguai, mas em um local organizado e com excelente estrutura e segurança. É ótimo para comprar produtos de beleza, maquiagem e principalmente bebidas, e tem estacionamento.

🛍️ 3. No Brasil mesmo: feirinhas e shoppings em Foz

Não quer cruzar a fronteira? Foz do Iguaçu também tem boas opções:

Shopping Catuaí Palladium: moderno, com lojas como Renner, C&A, Americanas, além de cinema e praça de alimentação.

moderno, com lojas como Renner, C&A, Americanas, além de cinema e praça de alimentação. Shopping JL Cataratas: mais antigo, mas com boas ofertas e localização central.

mais antigo, mas com boas ofertas e localização central. Feirinha da JK e Feirinha da Av. Brasil: ideais para comprar artesanato, lembrancinhas, doces e produtos regionais.

✈️ Bônus: o que vale mais a pena comprar?

📱 Eletrônicos → Paraguai

🍷 Vinhos e comida → Argentina

🎁 Lembrancinhas → Foz mesmo

Isenção de IVA

Frequentemente na etiqueta dos produtos aparece um preço com IVA e o outro mais baixo, com “tax free”. Para os turistas brasileiros, este último é o valor aplicado, mais barato. É uma forma de incentivar o turista a gastar no país.

💼 Dicas de ouro para economizar nas compras

Programe sua visita para dias de semana e evite feriados

Leve dinheiro em espécie para evitar taxas

Sempre pesquise o preço antes de fechar a compra

Contrate guias ou vans especializadas para visitar o Paraguai e a Argentina com mais segurança e conforto

