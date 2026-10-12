Dia das crianças: ‘Pérolas infantis’ que mostram que eles são a melhor coisa do mundo!
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Belo Horizonte vista pela madrugada
Iluminação especial valoriza prédios icônicos da capital mineira
Cantina e Pizzaria Speranza trouxe a autêntica pizza napolitana para São Paulo
Família Tarallo perpetua a arte da pizza napolitana e das comidas italianas no coração da capital paulista
Veja imagens da exposição Política e Vanguarda 1694/85
Estreou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17), uma exposição gratuita que exalta a produção artística brasileira no período militar. A coleção Política e Vanguarda 1694/85, de Lili e João Avelar, está no museu Inimá de Paula, na região central da cidade.
E a chuva nos pegou de surpresa - parte 04
E quando a chuva chega, mudam todos os planos
E a chuva nos pegou de surpresa - parte 03
E quando o tempo muda, mudam todos os planos por aqui
E a chuva nos pegou de surpresa - parte 02
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E quando o tempo muda, mudam todos os planos por aqui
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