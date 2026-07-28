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R7 Viva a Vida

Cacau Park faz primeira volta-teste da montanha-russa mais alta e rápida da América Latina

Brinquedo tem altura equivalente a um prédio de 20 andares e chega a 120 km/h em segundos

Viva a Vida|Do R7

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A mais alta e rápida montanha da América Latina já realizou a primeira volta teste com passageiros. O brinquedo faz parte do Cacau Park, parque temático da Cacau Show, que está sendo construído em Itu, no interior de São Paulo. Só a estrutura principal tem 55 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares. O brinquedo promete acelerar de 0 a 120 quilômetros por hora em apenas alguns segundos.

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