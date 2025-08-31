Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
DiFato Tudo Importa

5 minutos de luz natural para melhorar seu dia e sua noite

Luz natural consegue regular o relógio biológico, aumentar a produção de serotonina e preparar o corpo para liberar melatonina à noite

DiFato Tudo Importa|Do R7

Você sabia que tomar cinco minutos de sol logo cedo pode mudar a sua energia, foco e sono? A luz natural regula o relógio biológico, aumenta a produção de serotonina e prepara seu corpo para liberar melatonina à noite, resultando em mais disposição durante o dia e melhor qualidade de sono à noite. Compartilhamos três dicas práticas para aproveitar essa energia solar.

  • saude-mental
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.