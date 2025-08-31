5 minutos de luz natural para melhorar seu dia e sua noite
Luz natural consegue regular o relógio biológico, aumentar a produção de serotonina e preparar o corpo para liberar melatonina à noite
Você sabia que tomar cinco minutos de sol logo cedo pode mudar a sua energia, foco e sono? A luz natural regula o relógio biológico, aumenta a produção de serotonina e prepara seu corpo para liberar melatonina à noite, resultando em mais disposição durante o dia e melhor qualidade de sono à noite. Compartilhamos três dicas práticas para aproveitar essa energia solar.
