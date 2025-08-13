Logo R7.com
Três passos para desenvolver sua autoconfiança; confira

Autoconfiança não é um dom de nascença, mas algo que pode ser treinado e aprimorado no dia-a-dia

DiFato Tudo Importa|Do R7

Autoconfiança não é um dom de nascença, mas algo que pode ser treinado. Compartilhamos três passos para desenvolver a autoconfiança: revisar suas vitórias, agir antes de se sentir pronto e falar consigo mesmo como um aliado. Incentivamos você a escolher um desafio que você adia por insegurança e fazer uma versão reduzida disso nos próximos três dias, construindo sua autoconfiança aos poucos.

  • saude
  • saude-mental
  • autocuidado

