Três passos para desenvolver sua autoconfiança; confira
Autoconfiança não é um dom de nascença, mas algo que pode ser treinado e aprimorado no dia-a-dia
Autoconfiança não é um dom de nascença, mas algo que pode ser treinado. Compartilhamos três passos para desenvolver a autoconfiança: revisar suas vitórias, agir antes de se sentir pronto e falar consigo mesmo como um aliado. Incentivamos você a escolher um desafio que você adia por insegurança e fazer uma versão reduzida disso nos próximos três dias, construindo sua autoconfiança aos poucos.
