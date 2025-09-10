Escrever 3 linhas pela manhã pode mudar sua vida
Criar o hábito de escrever três linhas ao longo de sete dias, uma de gratidão, uma de intenção e outra de micro ação
Escrever apenas três linhas pela manhã pode mudar seu humor e clareza mental. A prática da gratidão aumenta o otimismo, a resiliência e melhora as relações sociais. Escrever intenções ajuda a dar foco e prioridade ao que realmente importa na vida. Desafiamos você a escrever três linhas por sete dias: uma de gratidão, uma de intenção e uma micro ação. Isso pode trazer mais clareza mental e um mindset mais positivo.
