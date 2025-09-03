Transforme sua rotina com pequenas atitudes poderosas

Transforme a sua rotina sem drama, apenas com pequenas atitudes que funcionam de verdade. O segredo não é força de vontade, mas a repetição inteligente. Compartilhamos três passos simples: o reframe de cinco segundos, o micro-hábito de dois minutos e o duplo feedback diário. Enfatizamos que o fracasso não derruba, mas ensina, e que é importante celebrar cada avanço. Convidamos você a escolher uma das técnicas e praticá-la por sete dias seguidos, anotando o seu progresso a cada dia.