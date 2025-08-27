Espreguiçar ao acordar: o gesto simples que renova corpo e mente

O simples ato de se espreguiçar ao acordar não é apenas um hábito fofo, mas, na verdade, um reset para o corpo e a mente . Espreguiçar ativa o sistema parassimpático, acelera a circulação e libera endorfina e serotonina, ajudando a reduzir o estresse e melhorar o humor logo pela manhã. Além disso, estudos mostram que alongar pela manhã aumenta a flexibilidade e melhora a postura, especialmente para quem fica muito tempo sentado ou em pé. Compartilhamos três dicas simples para aproveitar esse hábito: espreguiçar com consciência, estendendo os braços e as pernas, alongando a coluna e fazendo movimentos lentos e suaves; criar o hábito de dedicar cinco minutos diários a esse alongamento, que já é suficiente para aumentar a flexibilidade e promover benefícios vasculares; e encarar o espreguiçar como uma escolha de começar o dia com energia, presença e bem-estar.