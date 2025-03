‘Acerte ou Caia!’ atinge a liderança, bate recorde e chega a 11,2 pontos em SP No Rio de Janeiro, com especial do Dia da Mulher, programa garantiu o melhor desempenho Audiências|Do R7 10/03/2025 - 15h08 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h08 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ atinge a liderança, bate recorde e chega a 11,2 pontos em SP Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (9), o Acerte ou Caia! foi um sucesso na audiência com 7 minutos na liderança e recorde de share em São Paulo. Com o resultado, em sua faixa completa, das 15h46 às 18h08, o game conquistou média de 7,2 pontos, pico de 11,2 e share de 14,7%, consolidando a segunda colocação isolada. O SBT ficou na terceira posição com apenas 6,1 pontos.

No Rio de Janeiro, o programa garantiu o melhor desempenho do ano, com média recorde de 6,1 pontos pico de 8,9 e share de 12,6%, também a maior de 2025. O SBT manteve o terceiro lugar com 4,7 pontos.

O programa reuniu um time estrelado para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Tom Cavalcante recebeu no palco da atração as apresentadoras Ana Hickmann, Renata Alves, Mariana Godoy, Paloma Tocci e Rafa Brites. Quem também integrou esse grupo de superpoderosas foram as ex-esportistas e medalhistas olímpicas Janeth Arcain (do Basquete) e Márcia Fu. Estiveram presentes ainda a jornalista Michelle Barros, as atrizes Letícia Lima e Bárbara Borges, além da modelo e apresentadora Natália Guimarães.

A apresentadora do Fala Brasil Mariana Godoy venceu a disputa e conquistou o prêmio de R$ 32.751. “É uma brincadeira, mas dá uma certa tensão na hora. Foi uma delícia participar. Realmente esse programa é um sucesso, uma ótima opção para toda a família”, destaca a campeã.

‌



A jornalista decidiu doar grande parte do montante para o Instituto Janeth Arcain, fundado pela medalhista de basquete Janeth, que também participou do game show. A instituição vem transformando a vida de milhares de crianças e jovens por meio do esporte.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ