'Acerte ou Caia!' conquista 2º lugar isolado no Mercado Nacional e em mais sete praças

O Acerte ou Caia! voltou a deixar o Brasil coladinho na televisão na tarde deste domingo (8). Com uma edição marcada pela emoção, com a participação de João Augusto Liberato e João Silva, filhos de Gugu e Faustão, o game show consolidou o segundo lugar isolado no PNT, com 5,7 pontos de média e 11% de participação, contra 5,4 pontos do SBT, que ficou em terceiro lugar.

E por todo o país, durante a faixa de exibição, das 15h44 às 18h16, o desafio de perguntas e respostas entre os famosos foi destaque na programação.

Confira o sucesso pelo Brasil:

No Rio de Janeiro, o game também ficou na segunda posição absoluta com 5,9 pontos de média e 10,8% de participação. Já o SBT registrou 4,4 pontos de média nesta faixa horária.

‌



Em Salvador, os índices de audiência da atração comandada por Tom Cavalcante foram ainda maiores. O Acerte ou Caia! chegou a 9,1 pontos e 18,4% de participação, enquanto o canal em terceiro lugar, SBT, ficou quase seis pontos atrás, com 3,4 pontos.

Já em Belo Horizonte, o programa registrou 7,4 pontos de média e 14,7% de share. No mesmo horário, a emissora terceira colocada ficou com 5,1 pontos de média.

‌



Recife foi outra praça em que o Acerte ou Caia! foi bem neste fim de semana. Na capital pernambucana, a atração chegou aos 6,8 pontos de média e 13,9% de participação, contra 6,2 pontos do SBT.

Em Curitiba, o desafio entre os famosos chegou aos 6,2 pontos, com share de 12%, enquanto o canal em terceiro lugar marcou 5,7 pontos.

‌



Vitória também ficou ligada no Acerte ou Caia! neste domingo. Por lá, a atração marcou 5,7 pontos de média e mais 12,1% de participação. O SBT registrou 4,9 pontos na mesma faixa.

E no Distrito Federal, a competição de perguntas e respostas ficou com 5,1 pontos de média e 10,2% share, diante de 3,4 pontos do SBT.

Momentos de emoção e homenagem

A edição deste domingo do Acerte ou Caia! teve o cantor Gui Albuquerque, vocalista do grupo Jeito Moleque, como vencedor. Ele resolveu encarar o Desafio Final, mas não conseguiu acertar todas as dez perguntas em dois minutos, saiu sem nenhum prêmio do programa e ainda caiu no buraco.

Um dos momentos mais marcantes do programa foi o duelo entre João Augusto Liberato e João Silva. Filhos de dois dos maiores comunicadores do Brasil, Gugu e Faustão, os rapazes fizeram questão de falar com Tom sobre o legado dos pais e a importância deles na história da TV.

“É um sentimento muito especial, uma emoção grande. Sempre bate um nervosismo, mas gosto muito de estar em frente das câmeras. E foi sensacional, estar ao lado do João, da Luiza Ambiel, também, que fez parte da carreira do meu pai. Foi bem especial!”, disse João Augusto.

O filho de Faustão também falou sobre o momento vivido ali no palco. “É sempre muito especial, além, claro de estar relembrando aquele tempo maravilhoso da televisão, e a homenagem ao Gugu, ao meu pai... Mas também por estar com o João aqui, uma pessoa tão querida. E com o Tom, então, que é uma pessoa que eu admiro demais, foi a combinação perfeita!”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares PNT

