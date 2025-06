‘Acerte ou Caia!’ consolida o segundo lugar isolado em São Paulo, Rio de Janeiro e PNT Na capital paulista, média atingiu 7 pontos, no Mercado Nacional, audiência foi de 5,7 pontos e, no Rio, chegou aos 5 Audiências|Do R7 23/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h40 ) twitter

'Acerte ou Caia!' consolida o segundo lugar isolado em São Paulo, Rio de Janeiro e PNT

Neste domingo (22) o público ficou ligadíssimo em mais uma edição do Acerte ou Caia!, o divertido game show comandado por Tom Cavalcante e a atração conquistou o segundo lugar isolado em São Paulo, no Rio de Janeiro e no PNT (Painel Nacional de Televisão).

Em São Paulo, a competição de perguntas e respostas, exibida das 15h52 às 18h25, garantiu a segunda posição isolada com 7 pontos de média e participação de 12,3%, além de alcançar o pico de 9,2 pontos. No mesmo horário, o SBT ficou em terceiro lugar ao marcar 6,5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o Acerte ou Caia! também consolidou a segunda colocação e registrou 5 pontos de média e 8,9% de share. Enquanto isso, a terceira colocada, SBT, obteve 4 pontos de média.

No PNT, o game alcançou 5,7 pontos de média e 10,6% de share, ficando à frente do SBT que, em terceiro, registrou 5,3 pontos.

A edição deste domingo do game teve o ator Drico Alves como vencedor, em uma reviravolta no jogo, que tinha o influenciador Cremosinho como líder, após ter derrubado 9 adversários. Drico faturou R$ 56.750 e falou sobre a vitória. “Pensei que era melhor ele me escolher, mesmo, por último, porque a chance de ganhar era maior. Mas, mesmo assim, quando comecei a jogar, ele ainda tinha duas vidas, então eu ainda estava nervoso, um pouco inseguro, mas deu tudo certo”, explicou o ator.

Determinado em vencer, Drico também contou que chegou a maratonar as edições passadas do Acerte ou Caia! para ficar bem familiarizado com o game. “Meu pai era viciado em palavras-cruzadas, e eu sempre ficava do lado dele fazendo junto, então tenho isso na minha vida, gosto de jogos desse tipo”. E o campeão já tem planos para o dinheiro que ganhou: “Vou dar entrada no meu carrinho, divido o carro com a minha mãe, agora vou comprar um só pra mim!”.

Além de Drico Alves e Cremosinho, também participaram do Acerte ou Caia! neste domingo: Robertha Portella, Carla Cristina, Cela Lopes, Blade, Cininha de Paula, David Brazil, Douglas Souza, Renan Oliveira e Eduarda Gutierrez.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP, GRJ e PNT

