‘Acerte ou Caia!’ consolida segunda posição no Mercado Nacional e em outras oito praças No Rio de Janeiro o game show alcançou 5,6 pontos de média e em Vitória chegou a quase 9 pontos Audiências|Do R7 03/06/2025 - 08h59 (Atualizado em 03/06/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Acerte ou Caia!’ consolida segunda posição no Mercado Nacional e em outras oito praças Antonio Chahestian/

A edição deste domingo (1º) do Acerte ou Caia! foi destaque na programação nacional da RECORD e garantiu o segundo lugar isolado no PNT e em mais oito praças pelo país. O influenciador Lucas Rangel foi o campeão do episódio de ontem e faturou o prêmio de R$32 mil.

Exibido entre 15h44 e às 18h01, o game show comandado por Tom Cavalcante registrou 5,7 pontos de média no Mercado Nacional, com 10,9% de participação. Na mesma faixa horária, a emissora em terceiro lugar marcou 5,4 pontos.

No Rio de Janeiro, a disputa de perguntas e respostas entre os famosos também consolidou a segunda posição com 5,6 pontos de média e share de 9,6%, contra 4,4 pontos do SBT.

Em Vitória a audiência do Acerte ou Caia! chegou aos 8,6 pontos e a participação foi de 16%. Enquanto isso, o canal terceiro colocado registrou 5,2 pontos de média.

‌



O público de Salvador também ficou ligado no game show e deu uma vantagem ainda maior para a RECORD. Na praça soteropolitana, a atração registrou mais que o dobro da média da emissora concorrente: 7,7 x 3,8. E a participação chegou aos 15%!

Já em Recife, o programa apresentado por Tom registrou média de 7,2 pontos e share de 14,6%, contra 5,3 pontos do SBT.

‌



No Distrito Federal, o Acerte ou Caia! chegou aos 6,4 pontos de média, com participação de 12,7 %, e o canal em terceiro lugar ficou com 5,5 %.

Em Curitiba o game também consolidou a segunda posição, com 6,3 pontos de média e 12,2% de participação, enquanto o SBT ficou com 6 pontos.

‌



A atração da RECORD foi destaque ainda em Goiânia, onde marcou 5,9 pontos de média e 13,4 % de share, contra 5,6 pontos da concorrente.

E em Campinas, a atração chegou aos 4,9 pontos, com share de 10,1%, enquanto o SBT ficou com 4,3 pontos.

Vencedor do Acerte ou Caia! deste domingo, Lucas contou que foi uma surpresa ter chegado até o final do jogo e derrubado, quase todos os participantes, após eliminar o primeiro líder, o cantor Giovani. “Eu não esperava! Já acompanhava o programa e neste jogo tem o intelecto e a sorte, então eu simplesmente fui, não teve tática, nem nada”.

Com R$62 mil acumulado, Lucas não topou participar do Desafio Final e justificou sua decisão. “Decidi na hora, mesmo, e acho que minha cabeça já estava cansada de pensar. E eu não queria cair naquele buraco de jeito nenhum, estava fugindo daquele buraco (risos)!”, pontuou o vencedor, ressaltando que manter a calma é essencial para este tipo de disputa.

Além de Lucas e Giovani, também estiveram nesta edição do game: Gian, Geisy Arruda, Iguinho e Lulinha; Geovana Chagas, Caio Afiune, Aline Dahlen, Ariana Nutt e Karla Karenina.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp