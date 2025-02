‘Acerte ou Caia!’ e ‘Domingo Espetacular’ garantem segundo lugar isolado em São Paulo O game show alcançou 6,5 pontos de média e a revista eletrônica chegou aos 8 pontos, com pico de quase 12 Audiências|Do R7 17/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h06 ) twitter

'Acerte ou Caia!' e 'Domingo Espetacular' garantem segundo lugar isolado em São Paulo com altos índices de audiência Edu Moraes/RECORD

Além do excelente desempenho com a exibição do clássico entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Paulista, que levou a RECORD à liderança absoluta com placar 13 x 11,4 da Globo, a emissora teve, neste domingo (16) ,outros índices de destaque e ficou em segundo lugar isolado em São Paulo, com o Acerte ou Caia! e o Domingo Espetacular.

Exibido das 16h às 18h08, o Acerte ou Caia! apresentado por Tom Cavalcante registrou 6,5 pontos de média, com 13,4% de participação, além do pico, que chegou aos 8,4 pontos. No mesmo horário, o SBT, com o Domingo Legal, ficou em terceiro lugar, com 5,9 pontos de média. Neste episódio do game show, a ex-bandeirinha e comentarista Ana Paula Oliveira saiu campeã, após participar de apenas uma rodada da competição. Ela não encarou o Desafio Final e levou para casa o prêmio de R$11.250.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, também assegurou ótimos índices de audiência. Em seu horário de exibição, das 20h30 às 23h03, marcou média de 8 pontos e pico de 11,9, com share de 14,3%. O SBT, em terceiro lugar, anotou 7,2 pontos.

A revista eletrônica ainda teve destaques como A Grande Reportagem e a Reportagem da Semana.

‌



O quadro comandado por Cabrini, que trouxe vídeos e informações exclusivas sobre o caso Vinicius Gritzbach, alcançou média de 9,7 pontos durante a transmissão, entre 20h58 e 21h15. No confronto, o SBT ficou bem atrás, com 6,9 pontos.

A Reportagem da Semana, no ar das 21h15 às 21h24, consolidou 9,6 contra 7,5 pontos e abordou o tema bullying nas escolas.

‌



Com o Acerte ou Caia!, Paulistão e Domingo Espetacular, a RECORD também conquistou o segundo lugar isolado derrotando, na faixa completa, duas atrações do SBT: o Roda a Roda (18h29/19h06), por 11,6 x 5,0, ou seja, quase 7 pontos de vantagem; e o Programa Silvio Santos (19h06/0h04), por 8,6 x 6,2, que acabaram em terceiro lugar.