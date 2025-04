‘Acerte ou Caia!’ garante mais uma vez a segunda posição no Mercado Nacional O game show também venceu a concorrência em sete praças, com destaque para Rio de Janeiro, Recife e Salvador Audiências|Do R7 28/04/2025 - 17h09 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h40 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ garante mais uma vez a segunda posição no Mercado Nacional Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (27), o Acerte ou Caia! fez um verdadeiro esquenta para a sétima edição do Power Couple Brasil, que estreia nesta terça-feira (29). Desta vez, entre os participantes do game, estavam os novos apresentadores do programa, Rafa Brites e Felipe Andreoli, e mais dez casais que já fizeram história em temporadas passadas do reality.

Durante o horário de exibição, das 15h49 às 18h, o Brasil estava ligado nesta competição, deixando a RECORD na segunda posição no Mercado Nacional, com 5,3 pontos de média e participação de 9,8%, contra 5,2 pontos do canal em terceiro lugar.

No Rio de Janeiro, a competição de perguntas e respostas comandada por Tom Cavalcante também consolidou o segundo lugar, com 4 pontos de média e 6,8 de share, contra 3,5 pontos da concorrência.

Os baianos também estavam de olho para ver quem iria para o buraco e qual dos casais faturaria o prêmio em dinheiro. Em Salvador o Acerte ou Caia! ficou em segundo lugar isolado neste domingo, com 7,7 pontos de média e 15,2% de participação. No mesmo horário, o SBT, em terceiro, registrou 2,8 pontos de média.

‌



Em Recife o game show da RECORD chegou aos 7,9 pontos e 15,3% de share, enquanto a emissora terceira colocada marcou 4,6 pontos.

No Distrito Federal, a competição entre famosos marcou 4,9 pontos de média e 9,4% de participação, contra 4,3 pontos da concorrente.

‌



Na região central do país, em Goiânia, o Acerte ou Caia! também foi destaque e chegou aos 7,5 pontos, com 14,2% dos telespectadores ligados na atração. No mesmo horário, o SBT marcou 7,4 pontos.

O game show comandado por Tom Cavalcante também garantiu o segundo lugar em Vitória, com um placar de 5,4 x 4,8 pontos, além do share de 10,2%.

‌



Outra praça que consolidou a segunda posição foi Campinas. Por lá, o Acerte ou Caia! alcançou 6,1 pontos de média e participação de 11,6%, contra 3,3 pontos do SBT, na terceira colocação.

Quem levou a melhor no programa deste domingo foi o cantor Pe Lanza, que contou com o apoio da esposa, Anne Duarte, e faturou R$ 39,5 mil. “Adoramos game, somos muito competitivos. Então, para mim, foi muito bacana, exercitou minha cabeça”, disse Pe Lanza ao final da competição, ao lado de Anne.

E os dois já têm planos para o dinheiro que ganharam no Acerte ou Caia!. “Vamos investir essa grana. Veio em um momento muito legal, passamos por uma obra em casa e estamos com um planejamento de vida, coisas para o futuro, né?”, explicou o cantor. E Anne fez questão de completar: “Ele é um artista solo e independente, então, precisa investir no trabalho”.

Além de Pe Lanza e Anne, e de Rafa Brites e Felipe Andreoli, também participaram desta edição do Acerte ou Caia! Anna Clara e André Coelho; Nayara Justino e Cayro Jardim; Cláudia Baronesa e Rogério Alves; Mariana Felício e Daniel Saullo; Eliza Fagundes e Hadballa; Nina Cachoeira e Filipe Duarte; Aline Kezh e Rafael Ilha; Daiana Araújo e Rodrigo Mila; e Mirela Janis e Yugnir Ângelo.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.





Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ PNT





