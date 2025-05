‘Acerte ou Caia!’ garante segundo lugar isolado em SP e RJ com especial do Dia das Mães Na capital paulista, o game show apresentado por Tom Cavalcante alcançou quase 8 pontos Audiências|Do R7 12/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h20 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ garante segundo lugar isolado em SP e no Rio com especial do Dia das Mães Edu Moraes/RECORD

O Dia das Mães neste domingo (11) foi celebrado em grande estilo no Acerte ou Caia! A edição do game show contou com a participação de mamães e filhos famosos, e a audiência disparou em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, o programa, exibido das 15h50 às 18h21, consolidou a segunda posição, com 5,9 pontos de média, 11,6% de participação e 7,6 pontos de pico. No mesmo horário, o SBT ficou em terceiro, com média de 5,7 pontos.

Já na praça fluminense, a competição de perguntas e respostas apresentada por Tom Cavalcante também garantiu o segundo lugar isolado e registrou média de 4,7 pontos, pico de 6,6 e share de 9,3%. Já a emissora terceira colocada, o SBT, marcou 4,4 pontos.

A apresentadora e personal trainer Solange Frazão e o filho, Lucca, foram os vencedores desta edição especial e faturaram o prêmio de R$ 45.251. Solange preferiu não se arriscar, mas deixou o game satisfeita.

‌



“Eu ia ficar muito nervosa se fosse para as dez perguntas do Desafio Final. Então, achei melhor ficar por aí, porque já foi muita sorte, Deus é maravilhoso, já ganhei, está ótimo, vou dar tudo para o meu filho”, disse ela, confessando que treinou o jogo em casa, mas na hora ficou bastante nervosa.

Lucca ressaltou que acreditou desde o início que a mãezona tinha chances de vencer: “Estava confiante de que ela iria super bem. E é um orgulho ter essa mãe, no Dia das Mães, aqui. Foi uma emoção, um presente, foi demais. Confiei nela e ela conseguiu! Estou muito feliz, muito orgulhoso”.

‌



Além de Solange e Lucca, o Acerte ou Caia! deste domingo contou ainda com a participação de Ticiane e Helô Pinheiro; Eleandro Passaia e dona Enedina; Fabíola Gadelha e Adriel; Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez; Dado Dolabella e Pepita Rodrigues; Caio Paduan e dona Ivana; Milene Domingues e Ronald; Adriana Bombom e Lily Nobre; Camila e Lilian Loures; e Flávia Vianna e Sabrina.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ





