‘Balanço Geral SP’ cresce quase 20% em confronto com nova programação da concorrente No horário completo, programa também registrou aumento da audiência, com acréscimo de 11% da média Audiências|Do R7 27/05/2025 - 14h21 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Balanço Geral SP’ cresce quase 20% em confronto com nova programação da concorrente Edu Moraes/RECO

Com apresentação de Eleandro Passaia, na segunda-feira (26), o Balanço Geral SP foi ao ar mais cedo e, nas duas primeiras horas, venceu com boa vantagem o novo programa do SBT, além de registrar crescimento de quase 20% neste intervalo.

Na faixa de confronto com o Alô Você, que estreou ontem na concorrente, das 11h às 13h, o Balanço Geral SP manteve o segundo lugar e ainda aumentou a audiência em 19%, em comparação com as quatro segundas-feiras anteriores, passando de 4 para 4,7 pontos de média. O share registrou alta de 11%: saltou de 12,2% para 13,6%. A atração do outro canal ficou em terceiro lugar com 3,2 pontos de média.

Das 10h53 às 15h30, horário completo do Balanço Geral SP, também houve incremento da audiência e da participação, 11% e 8% respectivamente. Ontem, o jornalístico marcou 5,6 pontos de média, ante 5,1 das quatro segundas-feiras anteriores; além de share de 15,1%, contra 14% do período anterior. O pico alcançou 7,6 pontos.

Considerando essa mesma faixa, o estudo aponta que o SBT não registrou mudança na audiência. No período anterior obteve exatamente 3,1 pontos e, ontem, repetiu o mesmo índice.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp