‘Balanço Geral SP’ fecha julho em 2º lugar isolado com audiência 83% maior que concorrente Nesta quarta-feira, o programa atingiu pico de 7,4 pontos e manteve a posição com média 77% maior que a do outro canal Audiências|Do R7 31/07/2025 - 13h30 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eleandro Passaia comanda o 'Balanço Geral SP' @chahestianphoto @edumoraes

Nesta quarta (30), assim como em todas as edições de julho, o ‘Balanço Geral SP’ seguiu invicto em segundo lugar isolado. Um resultado que se refletiu na média mensal da atração, mantendo a posição da atração no ranking.

Sob o comando de Eleandro Passaia, o programa registrou, neste mês, média 83% maior que o SBT, 5,3 pontos, além de participação de 13,8%. O canal concorrente ficou na terceira colocação com 2,9 pontos.

O ranking se manteve inalterado na tarde de ontem, com o Balanço Geral mais uma vez em segundo lugar isolado em sua faixa, das 10h55 às 15h30, e superando o SBT, que acabou em terceiro, por uma vantagem de 77%:o placar foi de 5,3 x 3 pontos de média. O pico atingiu 7,4 pontos, e o share, 14,3%.

Destaque ainda para a média de dois quadros no confronto com o SBT: Balança Povão (6,7 x 3) e A Hora da Venenosa, com Passaia, Renato Lombardi e Fabíola Reipert (6,4 x 2,4), que ampliaram a diferença para 123% e 164% respectivamente, ou seja, obtiveram mais que o dobro da audiência do canal concorrente.

‌



Ainda sobre o desempenho de quarta-feira, o ‘Balanço Geral SP’ manteve a invencibilidade sobre os programas do SBT com que confronta: Alô Você (4,8 x 3,1), Maria do Bairro (6,7 x 2,9) e Casos de Família (6 x 2,5).

FOTOS: Edu Moraes/Divulgação RECORD

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP