'Cidade Alerta' abre vantagem de 5 pontos aos concorrentes e consolida 2º lugar isolado em SP Atração obteve média de 8,1 pontos na faixa local e 7,3 no período completo Audiências|Do R7 22/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h14 )

'Cidade Alerta' obteve média de 8,1 pontos na faixa local e 7,3 no período completo Divulgação/RECORD

O ‘Cidade Alerta’ desta segunda (21) garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo, superando Band e SBT.

Na faixa local (18h às 19h55), o programa marcou 8,1 pontos de média, pico de 9 pontos e share de 13,4% — uma vantagem de mais de 5 pontos sobre Band e SBT, ambos com 2,9 pontos.

Já na faixa completa (16h24 às 19h55), o jornalístico alcançou 7,3 pontos de média, 9 pontos de pico e 13,3% de participação, ficando com mais de 4 pontos à frente da Band (2,9) e do SBT (2,8).

Dionísio Freitas está no comando do ‘Cidade Alerta’ durante as férias de Reinaldo Gottino.

FONTE: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP