‘Cidade Alerta’ alcança a liderança em Goiânia nesta quinta-feira (21) Antonio Chahestian/RECORD

A edição desta quinta-feira (21) do Cidade Alerta registrou minutos de liderança em Goiânia e marcou mais que o dobro da audiência do SBT, terceiro colocado, na faixa de exibição nacional do programa.

Na capital goiana, entre 16h25 e 18h, o jornalístico, apresentado por Reinaldo Gottino, ocupou o primeiro lugar por 22 minutos.

O programa também garantiu o segundo lugar isolado no horário, com média de 6 pontos e 18,8% de participação. O canal concorrente, o SBT, marcou 2,8 pontos. E mais: o Cidade Alerta ficou a poucos décimos da primeira colocada, a Globo, que marcou 6,6 pontos.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - Goiânia

