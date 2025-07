‘Cidade Alerta’ atinge 9 pontos e conquista o segundo lugar isolado Jornalístico marcou mais que o dobro da média das concorrentes: vantagem chegou a 173% Audiências|Do R7 31/07/2025 - 13h46 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h46 ) twitter

‘Cidade Alerta’ marcou mais que o dobro da média das concorrentes: vantagem chegou a 173% Divulgação/RECORD

Nesta quarta (30), a audiência do ‘Cidade Alerta’ disparou e atingiu 9 pontos de pico, deixado as concorrentes para trás com mais que o dobro da média: em relação à Band, 144% maior; e em comparação ao SBT, chegou a 173%.

O programa, no horário completo (16h23 às 19h55), se consolidou, mais uma vez, em segundo lugar isolado, com 7,1 pontos de média, pico 9 pontos e participação de 13%. A Band ocupou o terceiro lugar (2,9) e o SBT o quarto (2,6).

A faixa regional, com a exibição do ‘Cidade Alerta SP’ entre 18h e 19h55, também conquistou o segundo lugar isolado com 7,8 pontos de média, pico de 9 e participação de 12,7%, enquanto a Band, em terceiro, repetiu nesse confronto os 2,9 pontos, assim como o SBT que, de novo, acabou em quarto com os mesmos 2,6 de média.

A apresentação foi de Dionísio Freitas, que tem comandado o programa durante as férias de Ronaldo Gottino.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP