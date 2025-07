‘Cidade Alerta’ conquista o 2º lugar isolado com ampla vantagem sobre concorrentes Jornalístico atingiu pico de 7,9 pontos na tarde desta quinta-feira Audiências|Do R7 25/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h33 ) twitter

'Cidade Alerta' atingiu pico de 7,9 pontos na tarde desta quinta-feira Divulgação/RECORD

Nesta quinta (24), o ‘Cidade Alerta’ garantiu o segundo lugar absoluto com ampla vantagem, de quase três pontos, sobre a Band, que ocupou a terceira colocação.

No horário total, das 16h24 às 19h55, o ‘Cidade Alerta’ manteve o segundo lugar isolado e registrou 6,4 pontos de média, pico de 7,9 e participação de 11,7%. No confronto, a Band assegurou a terceira posição ao marcar 3,5 pontos. E o SBT, na quarta posição, ficou com 2,6 pontos.

Durante a faixa do ‘Cidade Alerta SP’, no ar das 18h às 19h55, o jornalístico, apresentado por Dionísio Freitas, conquistou o segundo lugar isolado com 7,7 pontos de média, pico de 7,9 e participação de 12,4%, enquanto a Band, em terceiro, obteve 3,6 pontos com o Brasil Urgente e Jornal da Band. O SBT, em quarto, marcou 2,6 de média.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP