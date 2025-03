‘Cidade Alerta’ e ‘Cidade Alerta SP’ batem recorde e consolidam o segundo lugar absoluto Faixa local marcou mais que o triplo da média da concorrente terceira colocada Audiências|Do R7 18/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h15 ) twitter

‘Cidade Alerta’ e ‘Cidade Alerta SP’ batem recorde, alcançam mais de 10 pontos e consolidam o segundo lugar absoluto Antonio Chahestian/RECORD

Nesta segunda-feira (17), os programas Cidade Alerta e Cidade Alerta SP, mais uma vez, alcançaram a melhor audiência do ano, além de consolidarem o segundo lugar isolado, com uma ampla vantagem sobre o SBT. Na faixa completa, das 16h24 às 19h55, o jornalístico, comandado por Reinaldo Gottino e com participação do comentarista Diógenes Lucca, registrou o recorde de audiência de 8,8 pontos de média, pico de 11,6 pontos e share de 16,5%. Com este resultado, venceu a concorrente em terceiro lugar, o SBT, que marcou média de 3,0 pontos.

E o Cidade Alerta SP, exibido para a Grande São Paulo entre 18h e 19h55, também registrou o maior share do ano, de 17,2%, e a melhor audiência de 10,2 pontos de média, consolidando o segundo lugar isolado com mais que o triplo do registrado pelo SBT, que ficou em terceiro lugar com 3,1 pontos. O pico registrado pelo jornalístico foi de 11,6 pontos.

