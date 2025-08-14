Com ‘Batalha das Receitas’, ‘Hoje em Dia’ conquista o 2º lugar isolado com 38% de vantagem A vitória de Iran Malfitano sobre Thais Pacholek rendeu média de 4 pontos ao quadro Audiências|Do R7 14/08/2025 - 14h36 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com ‘Batalha das Receitas’, ‘Hoje em Dia’ conquista o segundo lugar isolado com 38% de vantagem Edu Moraes/RECORD

Na manhã desta quarta-feira (13) o Hoje em Dia, que teve como um dos destaques o quadro Batalha das Receitas, conquistou o segundo lugar isolado com média 38% superior a da terceira colocada, o SBT. Em São Paulo, na faixa completa (9h35 às 10h55), o matinal, apresentado ontem por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, registrou média de 4 pontos, pico de 4,9 pontos e share de 15,5%, enquanto o SBT anotou 2,9 pontos na média.

O Batalha das Receitas, comandado por Renata Alves e o chef Guga Rocha, mostrou o duelo entre duas duplas, Thaís Pacholek e seu pai Rubens, e os amigos Iran Malfitano e Furmiga, que venceram o time da atriz ao preparar uma torta capixaba. A disputa, no ar das 9h51 às 10h43, também marcou 4 pontos de média contra 3 do SBT.

No Rio de Janeiro, exibido das 9h35 às 11h30, o Hoje em Dia atingiu 3,1 pontos de média, pico de 3,5 pontos e share de 10,1%. A audiência foi três vezes maior que a do SBT, terceiro colocado, que obteve apenas 1 ponto de média. O Batalha das Receitas garantiu placar de 2,9 x 0,6 ponto de média.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp