Com novos programas no ar, RECORD vence a concorrente por 20 horas consecutivas Emissora garantiu o segundo lugar isolado em todas as faixas, inclusive na média dia e 24 horas, com ótimos índices e quase o dobro da audiência Audiências|Do R7 17/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h26 )

Logo oficial da Record

Depois da estreia de ‘Paulo, o Apóstolo’ e das mudanças na apresentação do ‘Fala Brasil’ e das duas edições da noite do ‘Jornal da Record’, ontem o público conferiu mais uma atração inédita na grade, o ‘Patrulha das Fronteiras’. As novidades tiveram um efeito positivo na audiência, levando todos os programas da emissora a se consolidarem em segundo lugar isolado na capital paulista. Foram cerca de 20 horas, das 5h até 0h45, mantendo a posição no ranking, segundo dados da Kantar Ibope Media

A média dia (7h à meia-noite) alcançou 5,2 pontos com share de 12,6%, quase o dobro dos números da terceira colocada, o SBT, que ficou atrás da RECORD com 2,7 pontos.

Na medição das 24h, o placar foi de 4 pontos e 11,6% de participação contra 2,3 do SBT, que acabou em terceiro lugar.

Destaque ainda para a média noite (18h à meia noite), que atingiu 6,4 pontos e share de 11,5%, mais que o dobro do do SBT, que registrou 3,1 pontos de média.

‌



Nas médias manhã e tarde, a RECORD também garantiu o segundo lugar absoluto. Das 7h ao meio-dia, com 3,2 pontos e 13,2% de share x 2,2 do SBT. E do meio-dia às 18h, com 5,5 pontos 13,8% de share x 2,7 do SBT. O canal concorrente, nas duas faixas, ocupou a terceira colocação.

Foto: Divulgação RECORD

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP