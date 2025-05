Com números expressivos, ‘Esporte Record’ cresce em oito praças pelo Brasil Sob comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, o programa também registrou aumento de visualizações e interações nas redes sociais Audiências|Do R7 08/05/2025 - 16h50 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paloma Tocci e Cléber Machado no 'Esporte Record' ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

Público ligado! Tanto na TV como na internet, o Esporte Record segue aumentando sua audiência, conquistando números expressivos e fazendo sucesso por todo o Brasil, sob comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, e comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola.

O programa registrou crescimento em oito praças na edição do último domingo (4) — que teve participação especial do pentacampeão Edmílson e do meio-campista corintiano Raniele — em comparação com a edição da semana anterior.

As praças que tiveram os maiores aumentos de audiência foram Manaus (154%), Vitória (61%), Recife (32%) e Rio de Janeiro (29%). Em Salvador, o Esporte Record assegurou o segundo lugar isolado ao registrar 4,2 pontos de média e 13,9% de participação, contra 3,1 pontos do SBT, terceiro colocado.

‌



O crescimento também foi expressivo nas redes sociais. O último programa teve 32,2 mil interações (432% a mais do que o anterior) e 1,04 milhão de visualizações, o que representa um crescimento de 75%.

Excepcionalmente no próximo domingo (11), o Esporte Record terá início às 23h30.