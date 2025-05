Com o triplo de audiência, ‘Hoje em Dia’ segue firme em segundo lugar isolado Atração venceu nova programação da concorrente com placar 4,5 x 1,5 ponto Audiências|Do R7 28/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h29 ) twitter

Com o triplo de audiência, ‘Hoje em Dia’ segue firme em segundo lugar isolado Edu Moraes/RECORD

Na manhã da última terça-feira (27), o Hoje em Dia garantiu novamente o segundo lugar isolado na audiência da Grande São Paulo. A atração, comandada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, marcou o triplo da audiência da nova faixa de programação do SBT, que ficou em terceiro lugar no horário.

No ar das 9h50 às 10h54, o matinal alcançou média de 4,5 pontos, pico de 4,9 e share de 17,8%, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. No mesmo período, o SBT marcou 1,5 ponto, com a exibição de programa infantil.

