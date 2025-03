‘Domingo Espetacular’ atinge mais de 10 pontos e conquista o segundo lugar isolado RECORD também superou a audiência do programa de auditório da terceira colocada Audiências|Do R7 31/03/2025 - 14h52 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h52 ) twitter

'Domingo Espetacular' atinge mais de 10 pontos e conquista o segundo lugar isolado Edu Moraes/RECORD

A edição do Domingo Espetacular exibida na noite de ontem, conquistou o segundo lugar isolado com pico de 10,4 pontos, apresentando destaques como a entrevista de Roberto Cabrini com Oruam, e uma reportagem especial sobre a professora Célia Regina, agredida por membros da família de um aluno, além de uma conversa com a atriz Leticia Sabatella sobre a doação de seus dois cachorros, que teria acontecido, segundo ela, sem seu consentimento.

No ar das 20h34 às 23h02, a revista eletrônica da RECORD, comandada por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, registrou média de 8,2 pontos e share de 13,8%. A atração venceu o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que, no confronto com o Domingo Espetacular, teve média de 7,5 pontos.

O programa de Patrícia Abravanel também ficou em terceiro lugar na faixa completa, da 19h10 à meia-noite. Nesse horário, a RECORD levou ao ar a partida entre Vasco e Santos, a primeira do Campeonato Brasileiro transmitida pela emissora, Domingo Espetacular e Esporte Record, garantindo o segundo lugar absoluto ao conquistar 7,3 pontos de média, contra 6,6 da atração do SBT.

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares/GSP

