'Domingo Espetacular' lidera por 30 minutos consecutivos no confronto com concorrente 'A Grande Reportagem', com Roberto Cabrini, consolidou o primeiro lugar absoluto com placar 17,1 x 14 Audiências|Do R7 17/03/2025 - 12h56 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h56 )

'Domingo Espetacular' lidera por 30 minutos consecutivos no confronto com concorrente

O Domingo Espetacular, exibido na noite de ontem, conquistou a liderança por 30 minutos consecutivos no confronto com a revista eletrônica da concorrente, segunda colocada. Em sua faixa da exibição, das 20h32 às 23h08, o programa apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, consolidou o segundo lugar isolado com 11,1 pontos de média, participação de 18,4% e pico de 23,7 pontos. O SBT obteve 7,2 pontos de média na mesma faixa, ficando na terceira posição.

O maior destaque da atração foi A Grande Reportagem sobre o Caso Vitória, exibida das 20h34 às 20h58, que garantiu o primeiro lugar isolado, com 17,1 de média contra 14 da Globo, em segundo lugar. O SBT, em terceiro, ficou com 6,6 pontos de média no horário. Roberto Cabrini trouxe novas revelações com base em entrevistas inéditas. Ele falou com os pais de Vitória, e teve uma conversa com Gustavo “Liro”, ex-namorado da vítima. Cabrini também mostrou o local onde Vitória teria sido mantida antes de ser morta, um imóvel alugado por Maicol Salles, principal suspeito e único detido até o momento. O jornalista ainda ouviu os advogados de Maicol, e revelou detalhes do trabalho da polícia.

