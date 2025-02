Doze programas da RECORD conquistam ótimo desempenho nesta terça (14) No Rio de Janeiro, a emissora também registrou recordes e venceu a terceira colocada com larga vantagem Audiências|Do R7 15/01/2025 - 15h40 (Atualizado em 15/01/2025 - 15h50 ) twitter

No ar durante o Cidade Alerta, as duas edições vespertina do Jornal da Record, exibidas das 17h14 às 17h18 e das 17h35 às 17h38, bateram recorde de share no ano e também se consolidaram em segundo lugar isolado.

Nesta terça (14), a RECORD teve um dia cheio de recordes, com as maiores audiências e participações de 2025 nas médias dia, manhã, tarde e noite, consolidando o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro. No total, na capital paulista, 12 programas tiveram os índices mais altos do ano, e no Rio, 3 atrações. Além disso, na capital fluminense, outras três conquistaram o segundo melhor resultado do período.

Em São Paulo, na média dia, das 7h à meia-noite, a emissora registrou 5,6 pontos de média e 13,2% de share. O SBT, em terceiro lugar, alcançou 2,9 pontos. No Rio de Janeiro, a RECORD obteve a segunda melhor média do ano, com 5,3 pontos e 11% de participação. O SBT ficou novamente na terceira posição, com 2,3 pontos.

Na capital paulista, na faixa da manhã, das 7h ao meio-dia, a RECORD conquistou média de 3,8 pontos e 15,1% de share, superando o SBT, que obteve 2,6 pontos. À tarde, das 12h às 18h, a emissora alcançou 5,7 pontos de média e 13,5% de share, enquanto o SBT ficou com 2,7 pontos. No horário nobre, das 18h à meia-noite, a RECORD consolidou 7 pontos de média e 12,4% de participação, mais que o dobro do SBT, que marcou 3,2 pontos.

Confira as audiências dos programas exibidos pela emissora:

Hoje em Dia lidera por 1 minuto em São Paulo

‌



Comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, o ‘Hoje em Dia’ liderou por 1 minuto na capital paulista, contra o Encontro (Globo). O programa foi ao ar das 10h às 11h49, registrando a maior média do ano, 4,1 pontos, e 13,9% de share, com pico de 5 pontos. O SBT ficou em terceiro, com 2,8 pontos de média.

Fala Brasil também conquista o primeiro lugar por 1 minuto

‌



Com pico de 5 pontos, o ‘Fala Brasil’ teve ótimo desempenho em SP, também atingindo a liderança por 1 minuto, no confronto com o Encontro (Globo). O jornalístico, apresentado por Eduardo Ribeiro e Fabiana Oliveira, ainda bateu recorde de média e share do ano, 4,2 pontos, e 17,2%, respectivamente. Exibido das 8h40 às 10h, o programa consolidou o segundo lugar isolado, ficando à frente do SBT, que, em terceiro, ficou com 2,5 pontos.

Balanço Geral Manhã

‌



Apresentado por William Leite e Thiago Gardinali com participação do comentarista de segurança Diógenes Lucca, o ‘Balanço Geral Manhã' bateu recorde de audiência, 2,2 pontos e de share, 13,6%, em sua faixa completa, das 5h às 8h40. O programa, que ainda teve pico de 3,7 pontos, garantiu o segundo lugar absoluto com estes números, deixando o SBT em terceiro lugar com 1,9 ponto.

RJ no AR consolida segunda maior audiência de 2025

O ‘RJ no AR’, com apresentação de Marcus Marinho, consolidou a segunda maior audiência do ano. O jornalístico, no ar das 06h30 às 08h40, obteve 2,3 pontos de média, share de 10% e pico de 4,2, enquanto o SBT marcou na mesma faixa 1 ponto de média.

Jornal da Record registra dia de recordes!

Em São Paulo, a primeira edição do dia do ‘Jornal da Record’ conquistou as maiores médias e participações do ano, assim como as duas vespertinas e a principal, no ar no horário nobre. Já no Rio, as duas vespertinas bateram recorde de audiência.

O JR exibido das 7h às 7h03 marcou 2,6 pontos de média com 15,2% de share, e pico de 2,7. O SBT, em terceiro, anotou 2,1 pontos. Apresentação de Eduardo Ribeiro.

A edição das 17h37 às 17h41, garantiu 6,7 pontos de média e o mesmo índice de pico, além de 13,3% de participação. Band e SBT empataram em terceiro, com 2,2 pontos. No Rio de Janeiro, marcou 4,7 de média, participação de 8,3% e pico de 4,8. A emissora em terceiro lugar, pontuou no mesmo horário 2,3 de média.

No ar das e 17h43 às 17h47, o JR em SP obteve os mesmos números de audiência (6,7), mas com pico de 6,9 pontos. Nesta faixa, a Band ficou em terceiro, com 2,6 pontos. Já na capital fluminense, o placar de 5 X 2,5 pontos de média do SBT. O share foi de 8,9% e o pico de 5 pontos. Ambos foram comandados por Camila Busnello.

Em SP, a edição principal do ‘Jornal da Record’, exibida das 19h55 às 21h00, também garantiu a melhor audiência e share de 2025, com 8,6 pontos e 13,8%, respectivamente. O pico foi de 9,4 pontos. No mesmo horário, a emissora terceira colocada ficou com 3,5 pontos de média.

O Rico e Lázaro

O capítulo de ‘O Rico e Lázaro’ também registrou a melhor audiência de 2025 e participação recorde, além de consolidar o segundo lugar isolado em São Paulo. No ar na faixa das 15h32 às 16h28, a produção marcou média de 4,5 pontos, share de 10,5% e pico de 5,8 pontos. A concorrente em terceiro lugar, o SBT, fechou o horário com 3 pontos de média. A autoria da novela é de Paula Richard; a direção-geral, de Edgard Miranda.

Cidade Alerta: recorde em SP e no RJ

O ‘Cidade Alerta’ bateu recorde de média e de participação em São Paulo, além de assegurar a segunda posição absoluta em toda a sua faixa de exibição, das 16h28 às 19h55. Comandado por Luiz Bacci, o jornalístico marcou média de 6,9 pontos, pico de 9,4 pontos e share de 13,1%. O SBT e Band empataram com 2,5 pontos e ficaram na terceira posição.

No Rio de Janeiro, na mesma faixa, o programa repetiu a melhor audiência do ano com 5,5 pontos de média, pico de 7,3 pontos e share de 9,4%, consolidando o segundo lugar isolado, já que o SBT marcou 2,6 pontos e ficou em terceiro lugar.

Força de Mulher: reencontro de Bahar e Sarp rende recorde em SP e no RJ

Sucesso! Com reencontro de Bahar e Sarp, a novela ‘Força de Mulher’ registrou recorde em São Paulo e alcançou melhor média e share desde início do ano, na faixa das 21h às 21h54. A trama cravou 8,5 pontos de audiência, cinco a mais que o SBT, com 3,5 pontos, além de 13,6% de participação e de 9,3 pontos.

Na capital fluminense trama repetiu a segunda maior audiência do ano. A média chegou aos 6,9 pontos, o triplo da média do canal concorrente, que marcou com 2,3 pontos. A obra também obteve 9,9% de participação e o pico chegou a 7,7 pontos.

Gênesis

A superprodução ‘Gênesis’, exibida das 21h54 às 22h43, marcou o melhor desempenho do ano em SP e obteve 5,8 pontos x 3,2 pontos do SBT, e 10% de participação. Além disso, o pico foi de 8,5 pontos. Já no Rio a obra registrou a segunda maior audiência de 2025! A novela marcou mais que o dobro do canal na terceira posição, com 5,6 pontos, contra 2 pontos. A participação chegou a 8,5% e pico de 7,4 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ