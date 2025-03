Paulistão registra maior pico de audiência da TV de 2025, com 55,3% de ligados na RECORD O futebol paulista também conquistou os cariocas: no Rio de Janeiro, foram 22 minutos de liderança Audiências|Do R7 28/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h24 ) twitter

Cléber Machado, Paloma Tocci, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola: a equipe campeã do futebol da RECORD EDU MORAES

Corinthians campeão e marca história da RECORD! A emissora registrou, na Grande São Paulo, pico de audiência de 31,6 pontos e pico de participação de 55,3% - os maiores da TV aberta em 2025 - exibindo o segundo jogo da final do Paulistão Sicredi 2025. Neste momento, a segunda colocada registrou 5,7 pontos.

Na faixa da bola rolando, entre 21h37 e 23h48, a RECORD obteve seus melhores números desde o início do campeonato. Foram 27,3 pontos de média, pico de 31,6 e participação de 43,3%. No mesmo período, a Globo marcou 13,9 pontos. A diferença para o SBT, que ficou no terceiro lugar, foi maior ainda com a bola rolando, audiência quase 12 vezes maior (27,3 x 2,3).

RECORD vence 4 programas da Globo

Na capital paulista, a RECORD venceu o penúltimo capítulo da novela Mania de Você (22,6 x 19,7), o BBB (28,1 x 11,7), o Lady Night (24,4 x 5,5) e o Jornal da Globo (7,1 x 4,9).

Sucesso no Rio de Janeiro - liderança por 22 minutos

A partida entre Corinthians e Palmeiras também fez a RECORD liderar por 22 minutos consecutivos no Rio de Janeiro com 11,3 pontos de média contra 9,1 da Globo, no período entre 23h38 e 23h59.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ

CRÉDITO DA FOTO: ANTÔNIO CHAHESTIAN/RECORD