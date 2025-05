‘Força de Mulher’ consolida o segundo lugar isolado em São Paulo No Rio de Janeiro, a novela registrou quatro vezes mais que terceira colocada Audiências|Do R7 06/05/2025 - 12h15 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h15 ) twitter

'Força de Mulher' consolida o segundo lugar isolado em São Paulo Reprodução/RECORD

Na noite desta segunda-feira (5), a novela Força de Mulher registrou excelente desempenho nas audiências da Grande São Paulo e do Rio de Janeiro, consolidando o segundo lugar isolado em ambas as praças.

Na capital paulistana, a trama alcançou média de 8,8 pontos, ou seja, mais que o dobro do SBT que marcou 3,9 pontos de média. Na faixa das 21h às 21h52, também registrou pico de 10,1 pontos e share de 13,7%. O resultado reforça o excelente momento da novela no horário nobre.

Já na praça fluminense, a vantagem foi ainda maior: 6,8 pontos contra 1,5 do SBT. O número representa uma diferença superior a quatro vezes sobre o índice da terceira colocada.

As emoções de Força de Mulher vão ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na RECORD.

