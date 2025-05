‘Força de Mulher’ consolida segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro A saga de Bahar marcou 9,1 pontos e alcançou pico de 10 na capital paulista Audiências|Do R7 08/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Força de Mulher’ consolida segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro Divulgação/RECORD

A novela Força de Mulher mostra cada vez mais seu poder! Em sua terceira fase, e com capítulos decisivos, a trama manteve o segundo lugar isolado nesta quarta-feira (7), em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em sua faixa de exibição, das 20h59 às 21h56, a saga de Bahar registrou na Grande SP, 9,1 pontos de média, chegando aos 10 pontos de pico e com participação de 14,7%. O índice é mais que o dobro da audiência da emissora terceira colocada, SBT, que no mesmo horário marcou 4,3 pontos de média com uma série e uma novela infanto-juvenil.

Na praça fluminense, Força de Mulher também consolidou a segunda posição absoluta, com quatro vezes mais do que a concorrência. Na região, a novela registrou 6,8 pontos de média, pico de 8,3 pontos e participação de 10,1%. Enquanto isso, o SBT, em terceiro, ficou com 1,6 ponto.

O capítulo de ontem mostrou que Enver segue muito perturbado desde a morte de Hatice, e continua tendo visões e conversas com a falecida, chegando ao ponto de preparar um jantar romântico, com mesa posta para dois, e à luz de velas.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp.