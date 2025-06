Futebol na RECORD garante o segundo lugar isolado com Fortaleza x Santos Transmissão do Brasileirão registrou mais que o dobro da audiência da concorrência no RJ Audiências|Do R7 13/06/2025 - 12h46 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h43 ) twitter

Equipe de transmissão de jogos na RECORD Divulgação/RECORD

A RECORD conquistou, mais uma vez, o segundo lugar isolado na audiência com a transmissão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol na noite desta quinta-feira (12).

O confronto entre Fortaleza e Santos, exibido das 19h30 às 21h27, marcou média de 7,4 pontos, pico de 9,4 pontos e share de 11,5% em São Paulo. O SBT ficou em terceiro lugar, com 4,5 pontos.

No Rio de Janeiro, a RECORD também assegurou o segundo lugar absoluto, registrando média de 6,4 pontos, pico de 8,4 e share de 9,7%, contra apenas 2,3 pontos do SBT, que ficou em terceiro lugar com jornalismo, série e novela.

Dentro de campo, o Santos venceu o Fortaleza por 3 a 2 na Arena Castelão, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Santos sai da zona de rebaixamento, enquanto o Fortaleza cai para a 18ª colocação.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ

