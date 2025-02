‘Gênesis’ alcança o melhor desempenho e garante a segunda posição absoluta em SP Na praça fluminense, a produção marcou mais que o dobro de média do canal que ficou em terceiro lugar: 5,4 x 2,4 pontos Audiências|Do R7 29/01/2025 - 12h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h51 ) twitter

'Gênesis' garante a segunda posição absoluta em SP Divulgação/RECORD

Exibida nesta terça (28), das 21h59 às 22h46, a novela Gênesis alcançou um novo recorde e ainda garantiu a segunda posição absoluta. Em São Paulo, a trama bíblica, registrou o melhor desempenho do ano com média de 6,1 pontos e 10,5% na participação. No mesmo horário, o SBT marcou 3,5 pontos. A produção ainda atingiu 7,8 pontos de pico.

No Rio de Janeiro, o folhetim conquistou 5,4 pontos, ficando à frente da terceira colocada, que atingiu apenas 2,4 pontos, com a exibição de uma novela infantil seguida de um seriado. A participação foi de 8,6% e o pico chegou a 7,5 pontos.

No capítulo, José e Azenate se apaixonam, deixando Neferíades com ciúmes.

A novela Gênesis vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após Força de Mulher, na RECORD.