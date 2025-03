‘Hoje em Dia’ lidera por 9 minutos no confronto com programa da concorrente Atração consolida o segundo lugar isolado com placar 4,8 x 3 Audiências|Do R7 17/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Ana Hickmann

O ‘Hoje em Dia’, exibido na manhã de sexta, (14), registrou excelente desempenho de audiência, alcançando o primeiro lugar por 9 minutos durante o confronto com um programa matinal da concorrência que tem plateia. Na faixa das 10h01 às 11h49, a atração, comandada por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, também consolidou, com larga vantagem , o segundo lugar isolado com média de 4,8 pontos, pico de 5,4 pontos e share de 16,3%, enquanto o SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou 3 pontos, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

A atração recebeu no palco, ao vivo, cinco robôs (Buddy / Nik / Maximus / Troy / Scooby – o cão robótico) que, recentemente, foram flagrados no calçadão de uma praia de Niterói, e os vídeos viralizaram e despertaram a curiosidade das pessoas. O sócio-diretor da empresa, Douglas Neves Arraes, apresentou os robôs e mostrou o que eles são capazes de fazer.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

Crédito da foto: Edu Moraes / RECORD