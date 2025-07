‘Hoje em Dia’ mantém invencibilidade e consolida o 2º lugar isolado no mês de julho Programa se destaca com estreia da nova temporada do quadro ‘Batalha das Receitas’ e supera terceira colocada em todas as edições do mês Audiências|Do R7 31/07/2025 - 15h20 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h21 ) twitter

‘Hoje em Dia’ mantém invencibilidade e consolida o segundo lugar isolado no mês de julho Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia manteve a invencibilidade nas manhãs da RECORD e garantiu o segundo lugar isolado na audiência durante todos os dias do mês de julho. A atração superou a concorrente em 100% das edições, consolidando seu desempenho ao longo do período, segundo dados da Kantar Ibope Media na Grande São Paulo.

Na parcial de julho, de 1 a 30/07, o programa teve audiência 48% maior que a da terceira colocada, registrando média de 3,7 pontos e share de 13,5% em São Paulo. A concorrente marcou 2,5 pontos no mesmo período.

Na primeira semana do mês, de 01 a 06/07, o Hoje em Dia já se destacou com média de 4,3 pontos e share de 14,6%, contra 2,8 pontos da terceira colocada.

Julho também marcou a estreia da segunda temporada do Batalha das Receitas, que foi um sucesso e contribuiu para impulsionar o desempenho da atração. O quadro reúne duas duplas com famosos em uma disputa culinária com receitas avaliadas por um chef convidado.

‌



Além disso, o programa seguiu com a exibição de quadros:

– Aconteceu no Mundo

‌



– Diário das Celebridades, com Keila Jimenez

– Você e o Doutor, com Antonio Sproesser

‌



– Personagens do Brasil, com Renata Alves

– Patrulha do Consumidor, com Celso Russomanno

– Truque das Coisas, com Ticiane Pinheiro

– SOS Mãe, com Ana Hickmann

– Receitas do Chef, Segredo da Receita e Truques de Cozinha, com Guga Rocha

– E Se Fosse Você, com Elcio Coronato

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

