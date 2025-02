‘Jornal da Record’ alcança quase 10 pontos e quadro de esporte marca segunda maior audiência O JR Esporte destacou a volta ao Brasil do jovem tenista João Fonseca após conquistar um título de ATP e ainda o primeiro gol de Neymar pelo Santos Audiências|Do R7 18/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h33 ) twitter

Um dos telejornais de maior audiência da TV brasileira, o Jornal da Record registrou mais uma vez, na noite desta segunda-feira (17), um excelente desempenho ao se consolidar em segundo lugar isolado, com destaque para o resultado do quadro JR Esporte.

Apresentado ontem por Paloma Tocci, o bloco destinado às notícias do mundo esportivo, no ar das 20h55 às 21h, conquistou média de 9,8 pontos, com pico de 9,9 e share de 15,5%. A audiência foi a segunda maior do ano e atingiu mais que o dobro que o SBT, que anotou 4 pontos e ficou em terceiro. O quadro abriu com a notícia da volta ao Brasil da nova estrela do tênis nacional, João Fonseca, para participar do Rio Open, o mais importante da América do Sul. Além disso, o JR Esporte destacou o primeiro gol de Neymar após o retorno ao Santos, 13 anos depois de deixar o time. Outro destaque foi a ampliação de lugares no estádio do Corinthians, a Arena Neo Química.

Apresentado ontem por Celso Freitas e Christina Lemos, na faixa completa, das 19h55 às 21h, o telejornal assegurou 8,7 pontos, pico de 9,9 e participação de 14,2%. O programa ainda abriu uma vantagem de quase cinco pontos sobre o SBT, que acabou em terceiro lugar com 4 pontos. Entre os destaques do jornalístico, a forte onda de calor que assola o país, o caso do ex-prefeito suspeito de forjar o próprio atentado na Grande São Paulo e ainda a proposta de Lula para que a Petrobras venda combustível diretamente aos consumidores.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ GSP