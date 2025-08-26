‘Jornal da Record’ marca mais que o dobro que a concorrente em SP Telejornal alcançou pico de 8,2 pontos na capital paulista Audiências|Do R7 26/08/2025 - 12h56 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Jornal da Record’ marca mais que o dobro que a concorrente em SP Antonio Chahestian/RECORD

Com mais que o dobro da audiência do SBT, o Jornal da Record, exibido nesta segunda-feira (25), consolidou o segundo lugar isolado na Grande São Paulo.

Apresentado por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro, o jornalístico registrou média de 7,5 pontos contra 3,6 do SBT, terceiro colocado. O pico alcançou 8,2 pontos, e o share, 11%.

No Rio de Janeiro, o telejornal abriu mais de dois pontos de vantagem, com 5,7 de média, pico de 7,3 e participação de 8,2%. Assim como em São Paulo, o SBT também ficou na terceira posição na capital fluminense, com média de 3,1 pontos.

O Jornal da Record foi ao ar das 19h55 às 21h.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp