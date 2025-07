‘O Rico e Lázaro’ supera a concorrência e garante o segundo lugar nesta terça (29) A novela da RECORD teve destaque em SP e no RJ, conquistando ampla vantagem sobre a terceira colocada Audiências|Do R7 30/07/2025 - 13h42 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h42 ) twitter

'O Rico e Lázaro' teve destaque em SP e no RJ, conquistando ampla vantagem sobre a terceira colocada

Nesta terça (29), a novela 'O Rico e Lázaro’ mostrou mais uma vez sua força nas tardes da RECORD, superando a concorrência e consolidando a segunda posição absoluta em São Paulo e no Rio de Janeiro!

Na capital paulista, a superprodução, exibida das 15h30 às 16h23, conquistou o segundo lugar com ampla vantagem sobre a emissora em terceiro lugar, o SBT: 5,3 x 3,4 pontos, além de pico de 6,1 e participação de 13%.

Na praça fluminense, a trama também brilhou e deixou o SBT para trás, anotando 4,6 pontos e 9,14% de share, contra 2,5 pontos da terceira colocada.

O capítulo exibido mostrou um momento tenso: Rico conversa com Daniel e com Abednego sobre a morte do sogro e os dois lamentam a perda. Assim que ele se retira, os sábios conversam sobre os atos de Nebuzaradã e o risco que os hebreus correm nas mãos do novo soberano.

‘O Rico e Lázaro’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ