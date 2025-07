‘Paulo, o Apóstolo’ vence novela da concorrente e consolida o segundo o lugar isolado em SP No Rio, série registrou 5,6 pontos de média contra 2,6 da terceira colocada Audiências|Do R7 31/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Paulo, o Apóstolo' vence novela da concorrente e consolida o segundo o lugar isolado em SP

Na noite desta quarta-feira (30), a superprodução Paulo, o Apóstolo, consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências em SP e no RJ durante a faixa de exibição, das 21h às 22h.

Na capital Paulista, segundo dados consolidados do Kantar Ibope, a trama cravou média de 4,9 pontos de audiência, batendo os 4,2 pontos do SBT, que, no mesmo horário, exibia uma novela mexicana. A história de Paulo ainda chegou a 7,7 pontos de pico e 7,8% de participação.

Já no Rio de Janeiro, a série alcançou 5,6 pontos de média com participação de 8,4%, contra 2,6 pontos do SBT, que ficou na terceira posição.

No episódio exibido, Paulo e Silas são espancados na frente do povo em Filipos. Enquanto caminham pela cidade, os apóstolos encontram Sophia, uma escrava que ganha dinheiro com adivinhações. Paulo ajuda a moça e faz com que o espírito maligno saia dela. No entanto, os donos da escrava se revoltam e recebem apoio da multidão. Paulo e Silas são levados à prisão.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp