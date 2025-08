‘Quilos Mortais’ conquista mais uma semana o 2º lugar isolado em São Paulo Programa teve média 64% maior que a emissora que ficou em terceiro lugar Audiências|Do R7 04/08/2025 - 12h35 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h37 ) twitter

Na última sexta (01), ‘Quilos Mortais’ obteve, novamente, a segunda colocação absoluta no ranking de audiências de São Paulo.

A atração, comandada por Celso Zucatelli, marcou média de 5,4 pontos contra 3,3 pontos do SBT, ou seja, no horário de exibição, das 22h47 à 0h27, a RECORD registrou média 64% que a concorrente terceira colocada. O pico foi de 6,1 pontos, com share de 12,7%.

O episódio mostrou a emocionante trajetória de Lindsey, de 39 anos, que chegou a pesar 294 quilos após uma vida marcada por abandono, relacionamentos abusivos e compulsão alimentar.

‘Quilos Mortais’ é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP