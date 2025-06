‘Quilos Mortais’ conquista o segundo lugar absoluto na Grande SP na última sexta-feira Atração contou a história de Angela, que voltou aos 276 quilos após sofrer uma recaída Audiências|Do R7 30/06/2025 - 13h03 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Quilos Mortais’ conquista o segundo lugar absoluto na Grande SP na última sexta-feira Reprodução/RECORD

Na última sexta-feira (27), Quilos Mortais garantiu, mais uma vez, a segunda colocação isolada no ranking de audiências da Grande SP com média de 4,6 pontos, pico de 5,2 pontos e 11,4% de share. A atração, exibida das 23h16 à 0h37, ficou à frente do SBT que registrou 3,8 pontos na mesma faixa.

O episódio mostrou a trajetória dramática de Angela, que passou por uma cirurgia bariátrica em 2022, mas enfrentou uma recaída após o abandono do ex-marido e o agravamento do vício em álcool. Por causa dos problemas familiares, Angela voltou a pesar 276 quilos.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp